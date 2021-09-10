محرز ممنوع من القيادة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

كشفت صحيفة «ذا صن»، أن الجزائري رياض محرز (30 عاماً)، لاعب مانشستر سيتي لكرة القدم، حكم عليه القضاء، بحظر قيادة لمدة 56 يوماً، بعد ضبطه مسرعاً بسرعة 120 ميلاً في الساعة على طريق سريع، مع تغريم النجم 2500 جنيه استرليني.

وأشارت الصحيفة، إلى أن اللاعب تخطى السرعة المحددة في مايو 2021، وهو يقود سيارته الأودي، وهي سيارة تقدر قيمتها بـ 100 ألف جنيه استرليني، حيث كان متجهاً جنوباً، وبعد أن أقر بالذنب في نوفمبر 2020، تم حظر محرز في 3 يوليو 2021.

ونوهت إلى أنها المرة الثانية التي ينتهك فيها محرز القانون، بعد أن تم القبض عليه أيضاً خلال فترة وجوده في ليستر سيتي، ووقتها تلقى محرز حظراً لمدة ستة أشهر من القيادة للوصول إلى سرعات 77 ميلاً في الساعة في منطقة 50 ميلاً في الساعة في عام 2016.

وفشل في تسليم هوية القيادة إلى الشرطة في ثلاث مناسبات أخرى، وتم تغريمه أيضاً، 900 جنيه استرليني، وهي رسوم قال محاميه إنه سيكون قادراً على دفعها على الفور.

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