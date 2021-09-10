"روما" الإيطالي يستعين بمشهد من فيلم لعادل إمام.. فيديو

المصدر: البيان

استعانت الصفحة الرسمية لفريق كرة القدم «روما» الإيطالي بمقطع فيديو للزعيم عادل إمام من فيلم مرجان أحمد مرجان، مشيرة إلى أن الهدف الذي سجله قائد فريقهم لورينزو بيليجريني في مرمى فريق لاتسيو يشبه الهدف الذي سجله الأول خلال الفيلم الذي عرض العام 2007.

ونشرت الصفحة الرسمية لفريق نادي «روما» الإيطالي الفيديو عبر «فيسبوك»: «خلصت الماتش يابني!».

يذكر أن فيلم «مرجان أحمد مرجان» من بطولة عادل إمام، ميرفت أمين، بسمة، شريف سلامة، وهو من تأليف يوسف معاطي، وإخراج علي إدريس.

وتدور أحداثه حول قصة رجل أعمال ناجح وله علاقات مع الكثير من الشخصيات المهمة، لكنه يعاني من نقص داخلي بسبب عدم استكمال تعليمه، وهو الشيء الوحيد الذي لا يمكن إخفاؤه أو شراؤه بثروته ونفوذه‏،‏ لكن أولاده يقنعونه بضرورة الدراسة، وبعد فترة من الرفض يوافق ويلتحق بالجامعة نفسها التي يدرس بها الأولاد.

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