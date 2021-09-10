طاهي رونالدو السابق يكشف وجبات "الدون" المفضلة

المصدر: البيان

كشف جورجيو بارون؛ الطاهي السابق للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أسرار النظام الغذائي الخاص الذي كان يتبعه اللاعب.

وأشرف الطاهي على النظام الغذائي للاعب البرتغالي خلال فترة تواجده في إيطاليا، عندما كان لاعبا في صفوف نادي يوفنتوس.

وبحسب ما نشرت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية، خلال حديث مع الطاهي، فإن النظام الغذائي للبرتغالي لم يكن يعتمد على الأطعمة الفاخرة وباهظة الثمن، وإنما الصحية، مشيرا إلى أنه كان يحضر لرونالدو الأطعمة العضوية والدجاج ولحم العجل والبيض والأسماك والأفوكادو وزيت جوز الهند والأرز البني.

وأضاف أن رونالدو كان يحب المأكولات البحرية، مثل القريدس والأخطبوط، وأنه كان يستخدم زيت جوز الهند في الوجبات، لأنه يساعد على حرق السعرات الحرارية.

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