أوروبا ترفض إقامة كأس العالم كل عامين

المصدر: باريس - أ ف ب

أبدت رابطة الدوريات الأوروبية لكرة القدم معارضتها لمقترح الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» بإقامة مسابقة كأس العالم كل عامين بدلاً من أربعة.

وكان رئيس «فيفا» السويسري جاني إنفانتينو قال «إن التعديل الشامل سيضع حداً «لكثير من المباريات التي لا معنى لها».

واجتمعت الرابطة التي تضم في مجلس إدارتها أعضاء من دوريات إسبانيا، إنجلترا، ألمانيا، فرنسا، وإيطاليا.

وقالت في بيان: «الدوريات تعارض بحزم وبالإجماع أي مقترحات لتنظيم كأس العالم لكرة القدم كل عامين».

وأضافت: «ستعمل الدوريات جنباً إلى جنب مع أصحاب المصلحة الآخرين لمنع الهيئات الحاكمة لكرة القدم من اتخاذ قرارات أحادية الجانب من شأنها الإضرار بكرة القدم المحلية التي هي أساس صناعتنا وذات أهمية قصوى للأندية واللاعبين والمشجعين في كل أنحاء أوروبا والعالم».

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» عارض الفكرة في وقت سابق الأسبوع الحالي، وأكد أنها «ستضعف جوهر» كرة القدم العالمية، بحسب رئيسه السلوفيني ألكسندر تشيفيرين.

كما انتقد الاتحاد العالمي لرابطات المحترفين في بيان المشروع الذي «سيضر باقتصاد كرة القدم وصحة اللاعبين»، موضحاً أنه «سيعارض أي خطة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم كل عامين، وبالتالي تقوض تاريخ وتقاليد المنافسة التي تعني الكثير».

وأكدت نحو 50 منظمة للمشجعين من جميع أنحاء العالم معارضتها للفكرة.

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