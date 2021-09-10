اليابان تعتذر عن عدم استضافة مونديال الأندية

المصدر: طوكيو - أ ف ب

أعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم اعتذاره عن عدم استضافة كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل، بسبب القيود المفروضة جراء الأزمة الصحية في اليابان التي تعاني منذ بداية الصيف الحالي من موجة خامسة من «كوفيد 19» وسبق للاتحاد الياباني استضافة البطولة في 2016، وكان يرغب في استضافة نسخة 2021 للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسه.

وأكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن بلاده جاهزة لاحتضان النسخة المقبلة، وقال: «تواصلنا منذ شهرين مع الاتحاد الدولي وأكدنا أننا على أتم الاستعداد لاستضافة هذه البطولة متى كانت الفرصة متاحة».

وتابع «أوضح الاتحاد الدولي آنذاك أن الأمور لا تزال مع اليابان وبحال عدم إقامتها هناك، توجد دولة بديلة تم تحديدها بشكل مسبق. نحن جاهزون متى ما رأى فيفا إمكانية ذلك، ويهمنا الاستمرار باستضافة بطولات على غرار هذه المسابقة التي لم نستضفها سابقاً».

وتأهل إلى النسخة المقبلة كل من تشلسي بطل أوروبا، والأهلي المصري بطل إفريقيا وأوكلاند سيتي النيوزيلندي عن أوقيانيا.

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