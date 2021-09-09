أرسنال يرفض التخلي عن نجمه المصري النني

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

رفض أرسنال، عرض من غلطة سراي، للتعاقد مع النجم المصري محمد النني، وذلك في يوم الموعد النهائي للتعاقدات الصيفية في تركيا، مع اقتناع ميكيل أرتيتا مدرب ارسنال، بقيمته في الفريق.

ويتبقى من عقد النني، عام واحد فقط مع أرسنال، ويبدو أن اللاعب سيكمل عقده حتى النهاية مع ناديه الإنجليزي، بتطور مستواه تحت قيادة أرتيتا، بعدما كان قد فقد الكثير من بريقه مع المدرب السابق أوناي إيمري.

ووفقاً لشبكة "سكاي سبورتس"، لم يسعف الوقت نادي غلطة سراي، تقديم عرض أفضل ومقنع للأرسنال، وأشارت إلى أن النني (29 عاماً)، أحد أفضل اللاعبين حالياً في أرسنال، والذي أنضم إليه قادماً من بازل عام 2016.

ولعب النني 41 مباراة الموسم الماضي في جميع المسابقات مع أرسنال، بعد عودته من بشكتاش، والذي أمضى معه موسم 2019/2020، على سبيل الإعارة.

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