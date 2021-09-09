هبوط اضطراري لطائرة المنتخب الألماني

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

هبطت طائرة تقل المنتخب الألماني لكرة القدم، اضطراريا في إدنبرة، بعدما أعلن قائدها حالة الطوارئ في الجو، وعلى ارتفاع 29000 قدم فوق اسكتلندا، والفريق عائداً إلى فرانكفورت قادماً من ريكيافيك، بعد الفوز على إيسلندا 4-0، في تصفيات كأس العالم.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، واجهت الطائرة صعوبة على بعد ثلاثة أميال غرباً من أربروث، واتجهت جنوب غرب، ثم استغرقت 20 دقيقة للهبوط في العاصمة الإسكتلندية، ولم يتضح أسباب هذا الهبوط الاضطراري.

وأظهرت خطط الطيران، أن رحلة Klasjet KLJ2703، تقوم بدوران مفاجئ بين دندي وأربروث وتنخفض بسرعة، وقيل إن الطائرة، وهي من طراز بوينغ 737، كانت تطلب النجدة، مما يعني أن جهاز الإرسال والاستقبال كان يبلغ عن حالة طوارئ في المركبة.

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