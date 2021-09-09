ميسي الأفضل أم رونالدو؟.. العلم يجيب

المصدر: البيان

من الأفضل؟ ليونيل ميسي أم كريستيانو رونالدو؟ سؤال شغل بال عشاق كرة القدم طوال السنوات الأخيرة التي هيمن خلالها النجمان الكبيران على الملاعب وسيطرا على الألقاب الكبرى، قبل أن يجد أخيرا إجابة علمية على يد أكاديمي بريطاني، استفاد من مجال تخصصه ليحسم المسألة الجدلية.

الدكتور توم كروفورد، من جامعة أكسفورد، صمم نموذج بيانات معقدا لتحديد أفضل 10 لاعبين في تاريخ كرة قدم، بعدما تم اختيارهم وفقًا لمعايير معينة، وترتيبهم باستخدام إحصائيات رقمية.

ووضع الأكاديمي نموذجه المبتكر بناء على طلب موقع "LIVESCORE" بهدف تحديد اللاعب الأعظم عبر العصور، وهي مهمة شائكة نفذها بحماس، بحسب ما نشر موقع صحيفة "ماركا" الإسبانية.

واستند النموذج إلى نقاط محددة، بالنسبة لعدد الألقاب مع الأندية، ومع المنتخب، والأهداف مع النادي، وعدد الأهداف الدولية، وجائزة أفضل لاعب (مرتان على الأقل)، والأرقام القياسية المحققة، وأخيرا حجم التأثير في المواسم المميزة.

وبطريقة حسابية معقدة، مُنحت نقاط لكل فئة، مع مراعاة تباين صعوبة بعض الإنجازات، ومكافأة اللاعبين الذين حققوا نجاحًات ببطولات دوري متعددة.

ووفق حسابات النقاط والأرقام، أعلن الدكتور كروفورد المراكز العشرة الأولى لأفضل اللاعبين في التاريخ، ليحسم في الوقت نفسه المقارنة التاريخية بين أيهما أفضل ميسي أم رونالدو.

وحسب النموذج الأكاديمي تصدر البرتغالي القائمة، بفضل سجله الدولي الحافل في تسجيل الأهداف، والنجاح في العديد من البطولات المحلية (إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا)، مما ممكنه من التفوق على غريمه الأرجنتيني المنتقل حديثا إلى باريس سان جرمان.

وجاءت نتيجة المراكز العشرة الأولى كما يلي، علما بأن المجموع الإجمالي كان من 100 نقطة:

1. البرتغالي كريستيانو رونالدو (100).

2. الأرجنتنيني ليونيل ميسي (94)

3. البرازيلي بيليه (85)

4. الهنغاري فيرينك بوشكاش (57)

5. البرازيلي رونالدو (52)

6. الهولندي ماركو فان باستن (44)

7. الإسباني ألفريدو دي ستيفانو (37)

8. الفرنسي ميشيل بلاتيني (33)

9. الأرجنتيني دييغو مارادونا (31)

10. الهولندي يوهان كرويف (30)

يشار إلى رونالدو، الذي عاد مؤخرا إلى ناديه القديم مانشستر يونايتد، نجح قبل أيام في كسر رقم تاريخي بقي في حوزة الإيراني علي دائي لسنوات عدة، وبات صاحب أكبر عدد من الأهداف الدولية مع المنتخبات برصيد 111 هدفا.

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