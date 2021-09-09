«المشجعون» يرفضون إقامة المونديال كل عامين

المصدر: (باريس - وكالات)

أعلنت روابط مشجعين من كل أنحاء العالم، مساء أول من أمس، معارضتها للخطط المقترحة لإقامة كأس العالم لكرة القدم كل عامين، بدلاً من أربعة.وكان الفرنسي أرسين فينغر مدير التطوير في الاتحاد الدولي «فيفا»، قد دعا إلى إقامة البطولة العالمية كل عامين، عوضاً عن كل أربعة أعوام.

وقالت 58 رابطة تشجيع وطنية، عبر الاتحادات القارية الستة للرياضة، في بيان مشترك، إن «الغالبية العظمى من المشجعين، يعارضون دورة كأس العالم كل سنتين، ولو أن (فيفا)، قد كلف نفسه عناء المشاركة معنا في هذا الموضوع، لكان علم أن هذه هي الحال».

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