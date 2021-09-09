«الإمارات» أمل الصين في تصحيح المسار

المصدر: (هونغ كونغ - رويترز)

يأمل مدرب الصين لي تي أن يعيد معسكر الإمارات، الذي يستغرق شهراً حملة فريقه إلى الطريق الصحيح في تصفيات كأس العالم لكرة القدم، بعدما تجرعت الصين الهزيمة الثانية على التوالي، أول من أمس، بالخسارة 1 - صفر أمام اليابان. وتسعى الصين للتأهل لكأس العالم لأول مرة منذ ظهورها الأول في 2002، لكنها استهلت مشوارها بشكل مخيب.

وجاءت الهزيمة أمام اليابان بعد أقل من أسبوع على الخسارة 3 - صفر أمام استراليا لتتذيّل الصين المجموعة الثانية بعد جولتين.وقال لي عقب الهزيمة في الدوحة: «سنتدرب بكل قوة، وأتمنى أن تتحسن لياقة اللاعبين خلال معسكر الإمارات، الذي يستغرق شهراً».

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