بالفيديو.. كاسياس يبوح بأسراره الكروية لشبل الوصل

المصدر: دبي-عدنان الغربي

كشف ايكر كاسياس عن بعض أسراره الكروية عندما سأله ماجد الفردان حارس مرمى أشبال الوصل لفريق تحت 15 عاما عن أفضل تصدياته في مسيرته التي امتدت 22 عاما في الملاعب.

كاسياس أكد للحارس الصغير خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقده بمجلس دبي الرياضي للإعلان عن إطلاق مركزه لتدريب حراس المرمى في دبي، استحالة نسيان اثنتين من التصديات الرائعات في مشواره الكروي، الأولى كانت خلال نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باير ليفركوزن في 2002 بمدينة غلاسكو الأسكتلندية عندما دخل بديلا للحارس سيزار سانشيز في الدقيقة 68 ونجح في قيادة فريقه ريال مدريد للفوز بهدفين مقابل هدف واحد بعد سلسلة من الهجمات الخطرة لهجوم باير ليفركوزن التي تمكن من ايقافها وإهداء اللقب لفريقه.

أما الثانية فكانت في نهائي كأس العالم 2010 عندما أنقذ مرماه من هدف محقق لهجمة انفرادية للمهاجم الهولندي أرين روبن في وقت قاتل ومنح منتخب بلاده فرصة اختطاف هدف الفوز بهدف وحيد سجله أندريس إنييستا قبل 4 دقائق من نهاية الأشواط الإضافية، وهذه المرة الأولى في التاريخ التي تصل فيها إسبانيا للمباراة النهائية لكأس العالم.

وقال كاسياس أن تصديه لهجمة روبن صنعت التاريخ له ولاسبانيا بما أنها المرة الأولى التي تحقق فيها لقب كأس العالم، وهو فخور بأن يكون أحد اللاعبين الذين يقفون خلف هذا الإنجاز التاريخي.

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