رونالدو يكشف أسباب منعه لوالدته من مشاهدة المباريات الكبيرة

المصدر: البيان

قرر النجم البرتغالي كرستيانو رونالد، منع والدته من مشاهدة المباريات الكبيرة التي يخوضها.

وكشف النجم المنتقل من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد أن والدته مايا دولوريس، تشعر بالتوتر الشديد عند مشاهدته وهو يلعب، حتى أنه أغمي عليها في مناسبتين.

وأضاف رونالدو في حديث لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "لا يُسمح لها الآن بمشاهدة المباريات الكبيرة التي أخوضها". وفقا لسكاي نيوز.

وتابع قائلا: "لم يعد لدي أب، ولا أريد أن أفقد أمي أيضا، لذلك لن تشاهد أي مباريات لي في الدور ربع النهائي أو نصف النهائي أو النهائي".

وأثنى رونالدو على والدته بالقول: "لقد عملت بجد لتقديم أفضل ما لديها لأطفالها وخاصة بالنسبة لي، لأنني أصغرهم في العائلة".

وكان مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد أنجز آخر الشهر الماضي، رسميا، عملية انتقال رونالدو من يوفنتوس، ليعود "الدون" مجددا إلى ملعب "أولد ترافورد"، في صفقة تتجاوز حاجز 20 مليون يورو بقليل.

وقال نادي "الشياطين الحمر" في بيان إنه "يسرّ مانشستر يونايتد أن يؤكد توقيع كريستيانو رونالدو على عقد لمدة عامين مع خيار التمديد لعام آخر".

وكان رونالدو وصل إلى اليونايتد في عام 2003 في سن الـ18 قادما من سبورتينغ لشبونة وأمضى معه 6 مواسم، سجل خلالها 118 هدفا في 292 مباراة محققا لقب الدوري الممتاز 3 مرات وأول لقب له في دوري أبطال أوروبا عام 2008 قبل أن يضيف 4 مع ريال مدريد، ليفوز في العام ذاته بأول كرة ذهبية لأفضل لاعب في العالم قبل أن يحرز أربع أيضا مع النادي الملكي.

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