كلب يقتحم ملعباً ويسجل هدفاً بـ "رأسية" بعد ضربة حرة مباشرة.. فيديو

المصدر: البيان

شهدت مباراة لكرة القدم في تشيلي، بين فريقي "ديبورتيفو سان ميغيل" و"سرقسطة"، لقطة طريفة وفريدة من نوعها لكلب اقتحم الملعب وتسبب بتسجيل هدف، من الصعب أن يتكرر في الملاعب الخضراء.

ونشر حساب "ElGigantedeRioViejo" مقطع فيديو، للحظة تنفيذ لاعب ركلة حرة مباشرة، وفي هذه اللحظة اقتحم كلب الملعب، وارتطمت الكرة برأسه وغيرت من مسارها قبل أن تعانق الشباك.

الطريف أن الكلب نبح قبل تنفيذ الركلة الحرة، وكأنه يطلب تمرير الكرة له قبل أن يقع في موضع التسلل، ولكنه كان متسللا بالرغم من عودته في المرة الأولى من التسلل.

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