جنوب إفريقيا وساحل العاج تحسمان قمتيهما أمام غانا والكاميرون في تصفيات المونديال

المصدر: أ ف ب

منيت جيبوتي بخسارتها الثانية تواليا عندما سقطت أمام مضيفتها النيجر 2-4 أمس الاثنين في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 في كرة القدم.

وكانت جيبوتي البادئة بالتسجيل عبر لاعب وسط فريديريكشتاد النرويجي أنس فرح علي (ق32)، لكن النيجر ردت بقوة في الشوط الثاني وسجلت رباعية تناوب عليها فيكتوريان أديبايور (ق49 و56) وأمادو وونكوي (ق64 من ركلة جزاء) وأمادو سابو (ق68).

وتلقى النيجر ضربة موجعة في الدقيقة 83 بطرد لاعبها حسان أمادو، وهو ما استغلته جيبوتي لتقليص الفارق عبر حسين سعيد وارساما في الدقيقة الأخيرة.

وكانت جيبوتي تلقت خسارة قاسية من مضيفتها الجزائر صفر-8 في الجولة الأولى الخميس، فيما حققت النيجر فوزها الأول بعد خسارتها أمام ضيفتها بوركينا فاسو صفر-2 في اليوم ذاته.

وتحل الجزائر ضيفة على بوركينا فاسو في مدينة مراكش المغربية اليوم الثلاثاء ضمن المجموعة ذاتها.

وتقرر إجراء هذه المباراة في المغرب بطلب من بوركينا فاسو نظرا لعدم مطابقة ملعبها لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وفي المجموعة الخامسة عززت مالي صدارتها بتعادلها مع مضيفتها أوغندا سلبا.

ورفعت مالي رصيدها الى أربع نقاط بفارق نقطتين أمام أوغندا وكينيا التي كانت تعادلت 1-1 مع مضيفتها راوندا الأخيرة (نقطة واحدة).

جنوب إفريقيا وساحل العاج تحسمان القمة أمام غانا والكاميرون

وتعادلت أيضا بنين مع ضيفتها جمهورية الكونغو الديموقراطية 1-1 ضمن المجموعة العاشرة.

وبكرت جمهورية الكونغو الديمقراطية بالتسجيل عبر مهاجم الكويت الكويتي ديوميرسي مبوكاني في الدقيقة 11، وردت بنين بعد 22 دقيقة عبر لاعب وسط اوكسير الفرنسي جوردان أديوتي (ق33).

وعززت بنين صدارتها مؤقتا برصيد أربع نقاط بفارق نقطتين أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تعادلت للمرة الثانية تواليا بعد الاولى بالنتيجة ذاتها على ارضها امام ضيفتها تنزانيا.

وتلتقي تنزانيا (نقطة واحدة) مع مدغشقر (بدون رصيد) الثلاثاء ضمن المجموعة ذاتها.

وحسمت جنوب إفريقيا قمة المجموعة السابعة أمام ضيفتها غانا بهدف وحيد سجله بونغوكوهلي هلونغوان في الدقيقة 83.

وهو الفوز الأول لجنوب إفريقيا، الطامحة بدورها إلى المشاركة الرابعة في المونديال والأولى منذ النسخة التي استضافتها العام 2010، بعد تعادلها مع مضيفتها زيمبابوي سلبا يوم الجمعة، فرفعت رصيدها إلى أربع نقاط وانتزعت الصدارة من غانا، الساعية الى المونديال الرابع في تاريخها والتي منيت بخسارتها الأولى بعد فوزها على ضيفتها إثيوبيا 1-صفر في اليوم ذاته.

وتلعب إثيوبيا مع زيمبابوي اليوم الثلاثاء.

وحذت ساحل العاج حذو جنوب إفريقيا وحسمت قمة المجموعة الرابعة أمام ضيفتها في صالحها الكاميرون 2-1.

وتدين ساحل العاج بفوزها إلى مهاجم أياكس أمستردام الهولندي سيباستيان هالير الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 20 من ركلة جزاء و29، قبل أن يقلص مهاجم يونغ بويز السويسري نيكولاس مومي نغامالو الفارق في الدقيقة 61 من ركلة جزاء.

وحققت ساحل العاج الساعية إلى بلوغ النهائيات للمرة الرابعة في تاريخها وتعويض غيابها عن النسخة الأخيرة في روسيا 2018 بعدما كانت بلغت النسخ الثلاث التي سبقتها، فوزها الأول بعد سقوطها في فخ التعادل أمام موزامبيق، فانتزعت الصدارة من الكاميرون، الطامحة الى العرس العالمي للمرة السادسة في تاريخها، بعدما تجمد رصيدها عند ثلاث نقاط من فوزها على مالاوي 2-صفر.

وتلتقي مالاوي مع موزامبيق اليوم الثلاثاء.

وتشهد المرحلة الثانية من التصفيات مشاركة 40 منتخبا وزعت على 10 مجموعات من أربع منتخبات تلعب فيما بينها جولات ذهاب وإياب. وتتأهل المنتخبات العشرة المتصدرة إلى الدور النهائي حيث سيتم تحديد المواجهات الخمس التي تلعب بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الفائزون الخمسة مباشرة الى مونديال قطر 2022.

وفي المجموعة الثالثة، حققت ليبيريا فوزها الأول بعد خسارتها أمام نيجيريا صفر-2 في الجولة الأولى، وذلك عندما تغلبت على جمهورية إفريقيا الوسطى بهدف وحيد سجله كباه يرمان في الدقيقة 86.

ولحقت ليبيريا مؤقتا بنيجيريا برصيد ثلاث نقاط، فيما تجمد رصيد جمهورية إفريقيا الوسطى عند نقطة واحدة من سقوطها في فخ التعادل أمام ضيفتها الرأس الأخضر 1-1 في الجولة الأولى.

وتحل نيجيريا ضيفة على الرأس الأخضر اليوم الثلاثاء في ختام الجولة الثانية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز