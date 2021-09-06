هل اشترط صلاح رفع راتبه لتمديد عقده مع ليفربول؟

المصدر: البيان

كشفت صحيفة «ليفربول إيكو» الإنجليزية حقيقة الراتب الخيالي الذي طلبه اللاعب المصري محمد صلاح لتمديد عقده مع ناديه.

وأكدت الصحيفة عدم صحة تلك الشائعة التي تداولتها وسائل إعلام عالمية وأثارت الجدل في أوساط كرة القدم، ولم تفصح عن مطالب النجم الحقيقية.

كانت مواقع إخبارية قد نشرت أن صلاح طلب في المفاوضات رفع راتبه بنسبة تتجاوز 100%، ليحصل على 583 ألف يورو أسبوعياً، بدلاً من 233 ألف يورو التي يحصل عليها حالياً.

وتمكن ليفربول من تجديد تعاقد جوردان هندرسون، وفابينيو، وأليسون بيكر، وفيرجيل فان دايك، وأندي روبرتسون، وترينت الكساندر أرنولد.

ونجح صلاح في تسجيل 127 هدفاً وصنع 49 في 206 مباريات لعبها مع ناديه.

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