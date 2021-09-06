بعد دخوله المستشفى.. بيليه يكشف طبيعة الجراحة التي خضع لها

المصدر: رويترز، أ ف ب

أعلن أسطورة كرة القدم بيليه، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم، أنه خضع لجراحة يوم السبت الماضي لإزالة ورم في القولون، إثر دخوله للمستشفى قبل ستة أيام.

وقال بيليه: «خضعت لعملية جراحية يوم السبت الماضي، لإزالة ورم في الجزء الأيمن من القولون. وتم اكتشاف الورم خلال فحوص خضعت لها الأسبوع الماضي».

وأعلنت العديد من وسائل الإعلام أن اللاعب الملقب بـ«الجوهرة السوداء» أدخل إلى المستشفى في ساو باولو منذ ستة أيام بسبب مشكلات صحية ظهرت خلال الفحوصات الروتينية.

وأوضح موقع «جي 1» الإخباري أنه أدخل مستشفى ألبرت أينشتاين منذ 31 أغسطس.

ونفى بطل العالم ثلاث مرات البالغ 80 عاماً الشائعات التي تفيد بأنه فقد وعيه.

يُذكر أن اسم بيليه الحقيقي إدسون أرانتيس دو ناسيمينتو، وهو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970)، وأحرز خلال مسيرته الكروية 1281 هدفاً في 1363 مباراة، منها 77 هدفاً في 92 مباراة بقميص السيلساو، واختارته اللجنة الأولمبية الدولية في 1999 بصفته أحد أفضل رياضيي القرن العشرين، وبعدها بعام نال لقب أفضل لاعب في القرن نفسه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

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