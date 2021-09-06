تعثر إيطالي واستعراض ألماني إسباني إنجليري بلجيكي في تصفيات المونديال

المصدر: أ ف ب

سقط المنتخب الإيطالي بطل أوروبا في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه السويسري في قمة المجموعة الثالثة من تصفيات أوروبا المؤهلة الى كأس العالم 2022، فيما استعرضت ألمانيا وإنجلترا وبلجيكا وإسبانيا بانتصارات كاسحة.

وخرجت سويسرا بنقطة ثمينة أمام إيطاليا بعد تعادل المنتخبين سلبًا في مباراة قمة في الإثارة والندية، حيث تبادل الفريقان الأفضلية، ففيما دانت السيطرة لمصلحة المنتخب الإيطالي بطل أوروبا لفترات طويلة من اللقاء، إلا أن الجانب السويسري كان ندا قويا وكان بإمكانه الخروج بأكثر من تعادل.

وكان متوقعا أن تكون المباراة في أعلى مستوى بعدما قدّم المنتخب السويسري عرضا قويا في يورو 2020، فخرج من الدور ربع النهائي بعد إقصائه فرنسا بطلة العالم من دور 16 قبل أن يخرج على يد إسبانيا من دور الثمانية بركلات الترجيح 1-3 إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

كما أنّ المنتخب السويسري لم يخسر بعد في التصفيات فحقّق فوزين وتعادل حتى اللحظة.

وخرج المنتخب الإيطالي من هذه المواجهة بمباراته السادسة والثلاثين توالياً من دون هزيمة، لينفرد رجال المدرب روبرتو مانشيني بالرقم القياسي لعدد المباريات المتتالية من دون هزيمة، والذي كان يتشاركه منذ الخميس بعد التعادل مع بلغاريا 1-1 في الجولة السابقة، مع المنتخبين الإسباني (بين عامي 2007 و2009) والبرازيلي (بين عامي 1993 و1996).

وحصل المنتخب الإيطالي على فرصة كبيرة للتسجيل وكسب الأفضلية لكن نجمه جورجينيو أضاع ركلة جزاء بعد تسديدة خجولة تصدى لها الحارس يان سومر بكل سهولة (ق53). وحصل الإيطاليون على ركلة الجزاء اثر خطأ من ريكاردو رودريغيس على دومينيكو بيراردي، وبعد التأكد من تقنية الحكم المساعد (في أيه أر) تم منح بطل أوروبا 2020 ركلة جزاء لكنه اهدرها.

وضمن المجموعة ذاتها، فازت بلغاريا على ليتوانيا 1-صفر.

تحتل إيطاليا المركز الأول في المجموعة برصيد 11 نقطة من 5 مباريات أمام سويسرا الثانية بسبع نقاط من 3 مباريات. وتأتي بلغاريا في المركز الثالث بخمس نقاط وإيرلندا الشمالية في المركز الرابع بأربع نقاط وأخيرا ليتوانيا من دون أية نقطة.

ألمانيا تحسم معركة الصدارة بسداسية

واصل المنتخب الألماني بدايته القوية مع المدرب الجديد هانزي فليك وحقّق فوزا كبيرا على حساب ضيفه الارميني بنتيجة 6-صفر ضمن منافسات المجموعة العاشرة.

وسجّل أهداف المانيا كل من سيرج غنابري (ق6 و15)، وماركو رويس (ق35) وتيمو فيرنر (ق45) ويوناس هوفمان (ق52) وكريم عضيمي (ق90+1).

وبعد فوز غير مقنع على ليشتنشتاين 2-صفر الخميس، ضمّ المانشافت خصمه الارميني الى قائمة ضحاياه، لكن الأهم انه انتزع الصدارة من ضيفه الذي كان يتبوأ المركز الأول في المجموعة قبل انطلاق المباراة.

وفي مباراتين أخريين ضمن المجموعة ذاتها، تعادلت ايسلندا ومقدونيا الشمالية 2-2، فيما فازت رومانيا على ليشتنشتاين 2-0.

واستعاد المنتخب الألماني صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة من 5 مباريات، بعدما خسر مباراة واحدة في هذه التصفيات أمام مقدونيا الشمالية 2-1 في عهد المدرب السابق يواكيم لوف. وتراجعت أرمينيا الى المركز الثاني بـ 10 نقاط. وتأتي رومانيا ثالثة بتسع نقاط ومقدونيا رابعة (8) وايسلندا خامسة (4).

إسبانيا تستعيد توازنها

واستعاد المنتخب الإسباني توازنه بعد خسارته أمام السويد الخميس الماضي، وخرج بفوز ساحق على حساب ضيفه الجورجي 4-صفر على ملعب "نويفو فيفيرو" في مدينة باداخوز الإسبانية ضمن المجموعة الثانية.

سجّل أهداف المنتخب الإسباني كل من خوسيه غايا (ق14) وكارلوس سولر (ق25) وفيران توريس (ق41) وبابلو سارابيا (ق63).

ودخل المنتخب الإسباني الى المباراة وظهره الى الحائط بعد أن فرّط بخمس نقاط حتى الآن في التصفيات الحالية آخرها الخسارة أمام السويد التي أعطت المنتخب الاسكندنافي أفضلية صريحة بامتلاكه 9 نقاط من 3 مباريات قبل مباراته الرابعة أمام اليونان الأربعاء.

وفي المجموعة ذاتها، تعادلت اليونان وكوسوفو 1-1.

يتصدر المنتخب الإسباني المجموعة برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، متقدما على السويد التي تملك 9 نقاط من 3 مباريات، فيما تحتل كوسوفو المركز الثالث برصيد 4 نقاط متقدمة على اليونان الرابعة برصيد 3 نقاط، بينما تقبع جورجيا في المركز الخامس والأخير بنقطة واحدة.

إنجلترا تؤكد تفوقها

وحافظ المنتخب الإنجليزي على سجله الخالي من الهزائم في التصفيات، بعد فوزه على اندورا 4-صفر ضمن المجموعة التاسعة على ملعب ويمبلي.

سجّل للمنتخب الإنجليزي جيسي لينغارد (ق18 و78) والقائد هاري كاين (ق72 من ركلة جزاء) وبوكايو ساكا (ق85).

وكانت إنجلترا هزمت المجر في الجولة الرابعة الخميس الماضي في مباراة شهدت إساءات عنصرية من قبل الجماهير المجرية تجاه عدد من لاعبي المنتخب الإنكليزي، ما استدعى موقفا منددا من قبل رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، تزامنًا مع رفض صريح من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) لهذه الممارسات التي ستلقى "عدم تسامح كامل".

وضمن المجموعة ذاتها، حقّقت البانيا فوزا مهما على ضيفتها المجر 1-صفر على ملعب "إيلباسان أرينا".

كما اكتسحت بولندا نظيرتها سان مارينو 7-1.

تتصدر انجلترا المجموعة بشكل صريح برصيد 15 نقطة متقدمة على بولندا الثانية برصيد 10 نقاط وتأتي ألبانيا ثالثة بـ 9 نقاط، وتحتل المجر المركز الرابع بسبع نقاط أيضا، وأخيرا تقبع أندورا في المركز الخامس بثلاث نقاط فيما تقبع سان مارينو في المركز السادس والاخير بلا أية نقطة.

بلجيكا تعزّز صدارتها

حلقت بلجيكا في صدارة المجموعة الخامسة من تصفيات أوروبا المؤهلة الى كأس العالم 2022 في قطر، عقب فوزها المهم على وصيفتها تشيكيا بنتيجة 3-صفر في بروكسل أمس الاحد.

سجّل أهداف المنتخب البلجيكي كل من روميلو لوكاكو (ق8) وادين هازارد (ق41) وأليكسيس ساليمايكيرس (ق65).

واكتست المباراة أهمية كبرى على اعتبار أنّ بلجيكا دخلت المباراة وفي رصيدها 10 نقاط أمام تشيكيا الثانية بسبع نقاط، وبالتالي كانت معركة المركز الأول على المحك. كما أنّ الفريقين تعادلا ذهابا 1-1.

ولم يفرّط البلجيكيون بالنقاط الثلاث رغم غياب نجم مانشستر سيتي الإنجليزي كيفن دي بروين بسبب الإصابة.

يتصدر المنتخب البلجيكي المجموعة برصيد 13 نقطة أمام تشيكيا الثانية بسبع نقاط، وتحتل ويلز التي فازت على بيلاروس 3-2 بثلاثية غاريث بايل، المركز الثالث بست نقاط مع مباراتين اقل وبيلاروس المركز الرابع بثلاث نقاط.

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