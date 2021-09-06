قريباً.. رونالدو يقصّ كيف وقع في حبّ جورجينا في فيلم على "نتفليكس"

المصدر: البيان

سيقص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كيف سقط في غرام صديقته الحالية، الإسبانية، جورجينا رودريغيز، في فيلم وثائقي جديد سيصدر عبر شبكة "نتفليكس" قريبا.

وسيعترف أفضل لاعب في العالم خمس مرات خلال هذا الفيلم، أنه وقع في حب امرأة سمراء جميلة في لحظة من الثانية، كما أنه لم يتوقع أن الأمر سينتهي به بهذه الطريقة، وفق "روسيا اليوم".

ولم يتم الكشف عن الموعد الرسمي لإصدار الفيلم، الذي سيركز في المقام الأول على حياة جورجينا، وسيحمل اسم "أنا جورجينا".

ولكن من المؤكد أن رونالدو سيكون جزءا أصيلا من الفيلم، هذا ما أعلنه مدير "نتفليكس إسبانيا"، ألفارو دياز، الذي كشف عن حياة جورجينا قبل لقاء "الدون".

وقال دياز في حديث للصحافة: "انتقلت جورجينا من بيع الهدايا الثمينة إلى أن تهدى لها شخصيا، وقد أثبتت موهبتها على السجادة الحمراء سريعا".

وأضاف: "جورجينا صادقة للغاية، كانت شابة عادية تغيرت حياتها بين ليلة وضحاها، لقد تركت العمل وعبرت إلى البر الآخر مع حب حياتها، من منا لا يتمنى ذلك؟".

والتقى رونالدو بجورجينا العام 2016، في أحد المتاجر في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث كانت تعمل هناك نظير 10 جنيهات إسترلينية في الساعة فقط.

وارتبط بعدها "الدون" (36 عاما)، بعلاقة عاطفية مع جورجينا (26 عاما)، وأنجبت له ابنتهما، آلانا مارتينا، في 12 نوفمبر 2017، بعد خمسة أشهر فقط من ولادة توأم النجم البرتغالي، إيفا وماثيو، من قبل امرأة أخرى.

ولدى نجم كرة القدم أيضا نجله البكر كريستيانو جونيور، 13 عاما، من امرأة أمريكية مجهولة الهوية أيضا.

الجدير بالذكر، أن رونالدو رحل في نهاية سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة من يوفنتوس الإيطالي، متجها إلى مانشستر يونايتد الانجليزي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 23 مليون يورو.

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