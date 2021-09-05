الكشف عن القيمة الحقيقية لصفقة نيمار

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

على الرغم من الإعلان عن صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي يوم 3 أغسطس 2017، وقدرت وقتها قيمة الصفقة بـ 222 مليون يورو، مما جعلها أغلى صفقة في التاريخ، إلا إنه اتضح بعدها أن قيمة الصفقة كانت أكثر من ذلك بكثير.

وكشفت صحيفة «إل موندو» الإسبانية، عن القيمة الإجمالية للصفقة، وبناءً على تقاريرها، كلفت العملية بأكملها النادي الباريسي 489.228.117 يورو.

وبحسب الصحيفة، حدد العقد المؤرخ يوم 3 أغسطس 2017، راتباً سنوياً إجمالياً قدره 43334400 يورو لمدة خمسة مواسم، وبالإضافة إلى ذلك، تمت إضافة موسم سادس سيحصل من أجله على مبلغ 50.556.117 يورو إذا بقي مع النادي، على سبيل المكافأة.

وتضمنت الاتفاقية أيضاً، تجديداً تلقائياً في نهاية مدة العقد لموسم إضافي واحد، حتى 30 يونيو 2023، مع إمكانية تنفيذ هذا البند من جانب واحد فقط من قبل اللاعب البرازيلي.

وفي 8 مايو 2020، وقع نيمار على تمديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى عام 2025، وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن هذا التجديد استند إلى ظروف مالية مماثلة لتلك الخاصة بالعام الأخير من عقده السابق، وأن اللاعب قد سلم جميع حقوق الصورة إلى النادي الفرنسي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز