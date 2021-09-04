عزل رونالدو في قصره الجديد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يبدأ كريستيانو رونالدو، العزلة عن كوفيد لمدة خمسة أيام في قصره الجديد المذهل المكون من سبع غرف نوم، في الوقت الذي يصطف فيه المشجعون للحصول على قمصان بقيمة 80 جنيهاً إسترلينياً.

وحط كريستيانو رونالدو، في طائرته الخاصة من فارو في مطار مانشستر يوم الخميس الماضي، ليبدأ مشوار العودة مع أولد ترافورد، بعد انتقاله من يوفنتوس بقيمة 19.8 مليون جنيه إسترليني.

وسافر رونالدو مع صديقته جورجينا رودريغيز، وأطفاله كريستيانو رونالدو جونيور (11 عاماً)، ألانا مارتينا دوس سانتوس أفيرو (3 أعوام)، إيفا ماريا دوس سانتوس (4 أعوام)، وماتيو رونالدو (4 أعوام).

وكشف الصور من داخل القصر، عن حمام سباحة وصالة رياضية وغرفة سينما، ليتمكن رونالدو من الاستمتاع بها مع عائلته الشابة قبل بدء التدريب الأسبوع المقبل.

كما يضم القصر 7 غرف نوم، مع منطقة لياقة بدنية على أعلى مستوى، وحوض استحمام ساخن ودوريات أمنية من ستة أفراد، مما يسمح له بالاسترخاء خلال خمسة أيام في الحجر الصحي، قبل الانضمام إلى تدريب النادي يوم الأربعاء المقبل.

ومن غير المعروف على وجه التحديد، لماذا يتعين على رونالدو، والذي أثبتت إصابته بفيروس كورونا في أكتوبر الماضي، عزله لمدة خمسة أيام منذ إدراج البرتغال في القائمة الصفراء، ولكن يُعتقد أنه إجراء تم وضعه من قبل إدارة الفريق.

وقال متحدث باسم النادي، بصفته توقيعاً جديداً، فهو غير مؤهل لإعفاء النخبة الرياضية، لذلك لا يمكنه الانضمام إلى فقاعتنا لمدة 5 أيام.

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