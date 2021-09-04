فرنسا.. فرصة تصحيح المسار في أوكرانيا

المصدر: كييف - أ ف ب

تبحث فرنسا بطلة العالم عن فوز حيوي على مضيفتها أوكرانيا في كييف اليوم، في الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022، بطموح تصحيح المسار فيما يلعب بالمجموعة نفسها فنلندا مع كازاخستان، وعجز «الديوك» عن تحقيق الفوز في آخر أربع مباريات، في أسوأ سلسلة لهم منذ عام 2013. وانتظر الفرنسيون أن يعوّض منتخبهم مشواره المتواضع في كأس أوروبا الأخيرة إذ أُقصي أمام سويسرا بركلات الترجيح في ثمن النهائي، ولكنه سقط بفخ التعادل أخيراً أمام البوسنة والهرسك 1-1 في ستراسبورغ.

ودفع «الديوك» ثمن إصابات كثيرة، مع غياب لوكاس هرنانديز، بنجامان بافار، نغولو كانتي وكورنتان توليسو، بالإضافة إلى إعلان غياب مبابي، لإصابته بربلة ساقه وعودته إلى فريقه باريس سان جرمان.

ويذكّر الملعب الأولمبي الذي يتسع لسبعين ألف متفرج، مخضرمي فرنسا، على غرار بنزيمة وبول بوغبا والحارس هوغو لوريس، بتجربة سيئة في 15 نوفمبر 2013 في الملحق المؤهل إلى مونديال 2014، مع خسارة مفاجئة من أوكرانيا صفر-2 كادت تكلف فرنسا بطاقة التأهل لولا أنها قلبت الأمور إياباً على استاد دو فرانس وفازت بثلاثية نظيفة.

11 مباراة

وتقام 11 مباراة أخرى في تصفيات أوروبا ويلتقي بالمجموعة الأولى صربيا مع لوكسمبورغ، وإيرلندا مع أذربيجان، وبالمجموعة الثامنة قبرص مع روسيا، وسلوفينيا مع مالطا وسلوفاكيا مع كرواتيا وبالمجموعة السابعة لاتفيا مع النرويج، وجبل طارق مع تركيا، وهولندا مع مونتينيغرو، وبالمجموعة السادسة إسرائيل مع النمسا، وجزر الفارو مع الدنمارك، وأسكتلندا مع مولدوفا.

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