رونالدو يوجه رسالة لكافاني بعد حصوله على الرقم 7

المصدر: وكالات

قدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الشكر لزميله في مانشستر يونايتد، المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني، على تنازله عن رقمه المفضل "7" له، واختياره الرقم "21".

وعبر رونالدو عن امتنانه لهذه اللفتة من كافاني، قائلا: "لم أكن متأكدا من أنني سأستطيع ارتداء الرقم 7 مرة أخرى، لذا أود أن أقول شكراً جزيلاً لإدي على لفتته المذهلة"، وذلك في التصريحات أدلى بها للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد.

وكان قد أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي "الخميس" أنّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو العائد إلى "مسرح الاحلام" من يوفنتوس الإيطالي، سيرتدي القميص رقم 7 الذي سبق أن حمله في محطته الاولى مع "الشياطين الحمر" وكان من نصيب العديد من أبرز نجوم يونايتد على مرّ التاريخ.

وأشار النادي في بيان "يريد مانشستر يونايتد التأكيد أنّ كريستيانو رونالدو سيرتدي القميص رقم 7 الأيقوني في عودته إلى أولد ترافورد".

وتابع البيان "في المواسم الستة التي قضاها مع النادي بين عامي 2003 و2009، خاض رونالدو 292 مباراة وسجّل 118 هدفًا وفاز بتسعة ألقاب منها ثلاثة ألقاب في الدوري الإنكليزي ودوري أبطال أوروبا".

يذكر أن كافاني يرتدي الرقم (21) مع منتخب الأوروغواي، وسيرتديه هذا الموسم مع مانشستر يونايتد الذي حصل على استثناء من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لتغيير رقم إدينسون لإتاحة الفرصة لكريستيانو لارتداء قميصه المفضل بعد العودة إلى الفريق.

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