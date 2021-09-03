قميص رونالدو يتسبب في أزمة لليونايتد

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يواجه مانشستر يونايتد، نقصاً كبيراً في قمصان كريستيانو رونالدو، مع تسابق المشجعين على شراء القميص، بعد عودة النجم البرتغالي المثيرة، وتكافح شركة «أديداس»، في صناعة المزيد، لتعويض هذا النقص، في الوقت الذي تعاني الشركة من تأثيرات سلبية، بسبب إغلاق المصانع في فيتنام على أثر انتشار فيروس كورونا.

ومنذ عودة رونالدو، هناك طلب كبير على أطقم مانشستر يونايتد، خصوصاً بعدما أكد النادي الإنجليزي، أن النجم البرتغالي، سيستعيد القميص الشهير رقم 7، ويتعين على «أديداس»، مورد المعدات لدى يونايتد، مواجهة تأخيرات كبيرة لمدة 4 أشهر في الإنتاج بسبب إغلاق المصانع في فيتنام، حيث يأتي عادة 28% من إنتاج شركة الملابس الرياضية العملاقة.

وأثار توقيع رونالدو، ضجة كبيرة حول يونايتد، وشهد لاحقاً اندفاعاً لشراء قميص اللاعب، وعلى موقع النادي على الإنترنت، أعلن أن بعض القمصان التي تحمل اسم رونالدو ورقمه المطبوعين على الظهر، قد لا يتم شحنها حتى نوفمبر المقبل، فيما قال متحدث باسم «أديداس» لصحيفة «إندبندنت»: «نحن نعمل بالتعاون مع يونايتد، لمحاولة تلبية طلب المعجبين المرتفع بشكل استثنائي على تصميماتنا الجديدة، لكننا نتوقع انخفاضاً لبعض المنتجات».

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