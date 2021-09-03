رونالدو يتسلم شهادة موسوعة غينيس لأكثر اللاعبين تسجيلا مع المنتخبات

المصدر: دبي-عدنان الغربي

تسلم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد شهادة موسوعة غينيس بعدما نجح في تحطيم الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف الدولية مع المنتخبات في التاريخ، حيث تمكن من تحقيق 111 هدفا، متفوقا على اللاعب الإيراني علي دائي الذي سجل 109 هدفا.

ونشر رونالدو عبر حسابه الرسمي على " إنستغرام" صورة له مع شهادة موسوعة غينيس للأرقام القياسية، معلقًا:" شكرًا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، من الجيد دائمًا أن تُعرف للعالم بأنك محطم للأرقام القياسية..دعونا نستمر في محاولة جعل تلك الأرقام أعلى."

وقاد رونالدو منتخب بلاده للفوز على ايرلندا بهدفين مقابل هدف واحد ليحقق الرقم القياسي في تسجيل الأهداف الدولية.

ويشار إلى أن رونالدو البالغ من العمر 36 عاما فاز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم 5 مرات وفاز بدوري أبطال أوروبا 5 مرات بالإضافة إلى كونه صاحب الرقم القياسي بعدد الأهداف المسجلة في الدوري ذاته بـ134 هدفا.

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