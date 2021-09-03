بطل أوروبا يسقط في فخ التعادل مع بلغاريا بتصفيات مونديال 2022

المصدر: أ ف ب

سقطت إيطاليا بطلة أوروبا في فخ التعادل على أرضها مع بلغاريا 1-1 ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة الى مونديال قطر 2022 على ملعب "ارتيميو فرانكي" في مدينة فلورانسا أمس الخميس.

وتكون بلغاريا التي شاركت للمرة الأخيرة في نهائيات كأس العالم عام 1994 عندما حلت رابعة، قد فرملت قطار إيطاليا التي حققت الفوز في مبارياتها الثلاث الأولى في التصفيات بنتيجة واحدة 2-صفر على إيرلندا الشمالية في بارما، بلغاريا في صوفيا وليتوانيا في فيلنيوس.

وافتتح مهاجم يوفنتوس انريكو كييزا التسجيل لأبطال أوروبا بتسديدة زاحفة بيسراه بعد مرور 16 دقيقة، لكن بلغاريا سرعان ما أدركت التعادل بواسطة اتاناس ايلييف في الدقيقة 39.

وعلى الرغم من السيطرة شبه المطلقة للمنتخب الإيطالي لا سيما في الشوط الثاني، فإنه لم يتمكن من الخروج بنقاط المباراة الثلاث.

وكانت المباراة الظهور الأول للمنتخب الإيطالي منذ تتويجه باللقب القاري في 11 تموز/يوليو على حساب إنجلترا بركلات الترجيح.

لكن على الرغم من خيبة الأمل جراء التعادل، رفعت إيطاليا رصيدها من المباريات الى 35 من دون خسارة وهي أطول سلسلة لها في تاريخها.

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