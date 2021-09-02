مبابي يغادر معسكر المنتخب الفرنسي بداعي الاصابة

المصدر: أ ف ب

غادر مهاجم منتخب فرنسا كيليان مبابي معسكر منتخب بلاده الخميس اثر اصابته في ربلة الساق خلال مباراة فريقه ضد البوسنة والهرسك ضمن تصفيات مونديال 2022 الاربعاء، وسيغيب بالتالي عن المباراتين التاليتين لفريقه ضد اوكرانيا وفنلندا بحسب ما جاء في صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وخضع مهاجم باريس سان جرمان لفحوصات بأشعة الرنين المغناطيسي من دون أن تظهر أي تمزق عضلي لكن الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي لم يشأ ان يتخذ أي مخاطرة.

وبعد محادثات مع سان جرمان قرر الطرفان أن يعود اللاعب الى ناديه لتلقي العلاج.

وكان المنتخب الفرنسي بطل العالم في النسخة الاخيرة في روسيا عام 2018 سقط في فخ التعادل 1-1 مع البوسنة والهرسك على أرضه الاربعاء، وسيتوجه الى كييف لمواجهة أوكرانيا السبت قبل أن يختتم مبارياته ضد فنلندا في مدينة ليون الثلاثاء المقبل.



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