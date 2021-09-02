العراق ينتزع نقطة من "الشمشون" الكوري

المصدر: دبي-علي شدهان

انتزع منتخب العراق الأول لكرة القدم، نقطة ثمينة من مضيفه الكوري الجنوبي بالتعادل السلبي اليوم الخميس في انطلاقة مباريات المجموعة الأولى من مرحلة الحسم المؤهلة ل"مونديال" 2022.

المجموعة الأولى

وتضم المجموعة الأولى إلى جانب العراق وكوريا الجنوبية، منتخبات الإمارات وسوريا ولبنان وإيران.

تجنب الخسارة

سادت رغبة تجنب الخسارة في بداية المشوار، معظم دقائق المباراة، لا سيما من جانب منتخب العراق الذي أجاد اللعب بأسلوب متوازن جدا بين الدفاع والهجوم، وإغلاق غالبية منافذ المرور أمام هجوم "الشمشون" الكوري الجنوبي الذي وجد نفسه شبه عاجز نتيجة الأسلوب العراقي المحكم، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

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