مانشستر يونايتد يخطط لحصد مكاسب صفقة رونالدو

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يخطط مانشستر يونايتد لحصد تكاليف ومكاسب التوقيع مع كريستيانو رونالدو، مع توقع المحللين تحقيق مكاسب غير متوقعة قدرها 30 مليون جنيه إسترليني، في غضون 12 شهراً، مع اصطاف الرعاة للاستفادة من عودة النجم البرتغالي إلى الدوري الإنجليزي.

وحصل مانشستر يونايتد على توقيع رونالدو، مقابل 19.8 مليون جنيه إسترليني، لكن محللي كرة القدم يعتقدون أن لم الشمل بين النادي واللاعب سيقود إلى صفقات ضخمة في السنوات المقبلة، مع وجود راعي ملعب للتدريب على رأس القائمة.

كما أن وصول رونالدو المذهل على وسائل التواصل الاجتماعي، سيؤدي إلى زيادة عائدات يونايتد، ويساعد النادي على ترسيخ مكانته بشكل أقوى مع المشجعين الشباب في جميع أنحاء العالم.

وأثنى الخبراء على جزء آخر من الأعمال لشركة يونايتد، والذي يقال إنه يوزع تكلفة الصفقة البالغة 19.8 مليون جنيه إسترليني، بما في ذلك الوظائف الإضافية، على مدى خمس سنوات.

وفي الوقت نفسه، سيعزز وصول رونالدو على الفور، من تدفقات الدخل، شريطة أن يتمكن المدير الفني أولي جونار سولشاير، من إيجاد صيغة الفوز، وبما يعزز اللاعب من فرص النادي على أرض الملعب أيضاً.

ويشير الدكتور روب ويلسون الخبير في تمويل كرة القدم بجامعة شيفيلد هالام، إلى أن توقيع رونالدو والفوائد التي قد تنجم عن ذلك قد يؤدي إلى حقبة جديدة من الهيمنة لليونايتد على كرة القدم المحلية.

وتبلغ قيمة عقد رونالدو حوالي 385 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، مما يجعله أحد اللاعبين الأعلى أجراً في الدوري، وهذا لا يزال تخفيضاً على راتبه البالغ 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، والذي كان يكسبه في يوفنتوس.

ومفتاح النجاح التجاري لانتقال رونالدو هو قوة علامته التجارية الشخصية، والتي توسع على الفور وصول النادي وجاذبيته، ففي فبراير الماضي، وصل إلى نصف مليار متابع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي المقابل، يبلغ عدد متابعي مانشستر يونايتد على مواقع التواصل الاجتماعي، حوالي 140 مليوناً.

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