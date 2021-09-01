البرازيلي ميسياس.. من عامل في خدمة التوصيل إلى أضواء "سان سيرو"

المصدر: أ ف ب

أكمل البرازيلي جونيور ميسياس أمس الثلاثاء صعوده المذهل من عامل في خدمة التوصيل إلى دوري أبطال أوروبا بتوقيعه لميلان الإيطالي، وذلك في خطوة بمثابة حلم للاعب كان في مصاف دوريات الهواة قبل أعوام قليلة.

ولم يعلن ميلان رسمياً عن اتمام التعاقد مع ابن الـ 29 عاماً، لكن انتقال ميسياس من كروتوني الذي هبط الى الى دوري الدرجة الثانية الإيطالي في نهاية الموسم الماضي، نُشِرَ في قائمة الانتقالات الرسمية على موقع الدوري الإيطالي بصفة صفقة مؤقتة.

ووقع لاعب الوسط البرازيلي مع ميلان الذي أنهى الدوري الإيطالي الموسم الماضي وصيفاً لجاره إنتر ما سمح له بالعودة الى دوري الأبطال بعد غيابه عن المسابقة منذ موسم 2013-2014، على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار التعاقد معه نهائياً مقابل خمسة ملايين يورو بحسب التقارير.

وتعني هذه الخطوة أن ميسياس سيحظى بفرصة اللعب على أعلى المستويات بعدما بدأ مسيرته في إيطاليا على صعيد الهواة قبل عقد من الزمن.

ووصل ميسياس الى إيطاليا العام 2011 وصعد ببطء عبر الدرجات الدنيا لكرة القدم الإيطالية في وقت كان يعمل في خدمة توصيل البرادات لكسب لقمة العيش، قبل أن يضمه كروتوني في يناير 2019.

وساعد ميسياس النادي الجنوبي للصعود الى الدرجة الأولى وسجل الموسم الماضي 9 أهداف في 36 مباراة بالدوري، لكن ذلك لم يكن كافياً لتجنيب الفريق الهبوط الى الدرجة الثانية بعد موسم فقط على صعوده الى دوري الأضواء.

وسيحظى البرازيلي الآن بفرصة اللعب على ملعب "سان سيرو" بقميص أحد أنجح الأندية في القارة العجوز وأحد أكثرها شهرة في العالم، وسينال فرصة مواجهة منافسين من العيار الثقيل مثل أندية ليفربول الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني وبورتو البرتغالي التي وقعت في نفس مجموعة "روسونيري" في دوري أبطال أوروبا.

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