غريزمان يعود إلى أتلتيكو مدريد

المصدر: أ ف ب

سيعود المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان الى أتلتيكو مدريد الإسباني على سبيل الإعارة من خصمه المحلي برشلونة بعد عامين على تركه نادي العاصمة المتوج الموسم الماضي بلقب الدوري المحلي، وذلك بحسب ما أفادت صحيفة "ليكيب" الرياضية أمس الثلاثاء.

وكتبت الصحيفة قبل ساعات معدودة على إقفال باب الانتقالات الصيفية منتصف ليل أمس الثلاثاء "نجح أتلتيكو مدريد في استعادة أنطوان غريزمان في اليوم الأخير من سوق الانتقالات".

ولم يصدر أي بيان رسمي عن أي من الفريقين لتأكيد هذه الإعارة التي تضمن خيار التعاقد مع ابن الثلاثين عاماً نهائياً بعد انتهاء فترة الإعارة بحسب "ليكيب".

وتشكل عودة غريزمان الى فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بعد عامين على رحيله الى برشلونة بعقد لخمسة أعوام مقابل 120 مليون يورو، صدمة قوية أخرى في سوق الانتقالات الصيفية التي شهدت خسارة برشلونة لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لصالح باريس سان جرمان الفرنسي، وعودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الى مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل عام على انتهاء عقده مع يوفنتوس الإيطالي.

وفي حال كانت معلومات "ليكيب" صحيحة، فسيعود غريزمان الى الفريق الذي أطلقه الى النجومية خلال فترة المواسم الخمسة التي دافع فيها عن ألوانه بين 2014 و2019 بعدما انضم إليه من الفريق الباسكي ريال سوسييداد (لعب مع الأخير من 2009 حتى 2014).

ورحيل غريزمان عن برشلونة سيخلص فريق المدرب الهولندي رونالد كومان من عبء الراتب السنوي الكبير الذي يتقاضه الهداف الفرنسي، لاسيما أن النادي الكاتالوني يعاني من أزمة مالية كبيرة ورثها من رئيسه السابق جوزيب ماريا بارتوميو وتفاقمت بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وخاض غريزمان 257 مباراة بقميص أتلتيكو في جميع المسابقات وسجل 133 هدفاً، بينها 94 من أصل 180 مباراة خاضها في الدوري الإسباني.

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