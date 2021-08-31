مدير ريفر بلايت الباراغواياني يستعين بلاعبي فريقه لطلب الزواج

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

استعان سيلسو رافائيل أيالا، مدير فريق ريفر بلايت اسونتشون لكرة القدم في باراغواي، بلاعبي فريقه لرفع لافتات تحمل رسالة "تزوجيني"، ليطلب من صديقته ليلي بينيتيز، الزواج قبل مباراة خسرها الفريق على أرضه بنتيجة ثقيلة 1-5 أمام فريق غواراني.

ورافق مدير الفني ريفر بلايت، بناته عندما احتفل بقبول بينيتيز، طلب الزواج عندما قدم لها خاتم الخطوبة، إلا إنه من الواضح أن الموقف ترك أثراً سلبياً على الفريق، وأفقده التركيز، حتى إنه تأخر في الشوط الأول بثلاثة أهداف، وتلقى هدفاً رابعاً في بداية الشوط الثاني، قبل أن يسجل الفريق هدفه الوحيد، وبعدها تلقى الهدف الخامس.

ويحتل فريق ريفر بلايت اسونتشون، المركز الثالث في ترتيب الدوري في باراغواي، وبفارق 6 نقاط عن غواراني، المتصدر لجدول ترتيب فرق المسابقة.

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