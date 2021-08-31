يحدث في البرازيل.. لاعب يجرد الحكم من البطاقة الصفراء (فيديو)

المصدر: البيان

تعرض فريق غريميو لهزيمة مؤثرة في عقر داره أمام ضيفه كورينثيانز باوليستا بهدف وحيد في مباراة مثيرة، ضمن الجولة الـ18 من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

بدأت أحداث المباراة بعد أن سجل المهاجم جو هدف التقدم للضيوف في الدقيقة 79، فقد احتج لاعبو أصحاب الأرض على الهدف، وخاصة اللاعب مايكون الذي فقد صوابه ما أدى إلى إشهار حكم الساحة ريكاردو ماركيز ريبيرو البطاقة الحمراء في وجه اللاعب.

وزاد الطين بلة بعد حالة تحكيمية مثيرة للجدل في الوقت القاتل في الدقيقة قبل الأخيرة من الزمن الأصلي للقاء، حيث تعرض دييغو دي سوزا اندراد مهاجم فريق غريميو لعرقلة من قبل حارس مرمى الخصم خارج منطقة الجزاء، وطالب المهاجم بإشهار البطاقة الحمراء في وجه حارس المرمى، لكن الحكم اكتفى بالبطاقة الصفراء.

وقام سوزا بسحب "سرقة" البطاقة الصفراء من يد الحكم احتجاجا على قراره، ورفض إعادتها له، ولكن الحكم فاجأه بإخراج بطاقة صفراء أخرى من جيبه، ويبدو أنه كان رحيما بـ"اللص" فلم يقدم على إشهار البطاقة الصفراء في وجهه بسبب فعلته، وفقا لسجلات المباراة.

ورفع كورينثيانز باوليستا رصيده بعد هذا الفوز إلى 27 نقطة، وتقدم إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري.

بينما توقف رصيد غريميو بعد هذه الهزيمة عند 16 نقطة ويشغل المركز الثامن عشر على سلم ترتيب الدوري.

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