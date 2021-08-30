ريال مدريد ينسحب من صفقة التعاقد مع مبابي

المصدر: وكالات

أفادت تقارير صحفية مساء اليوم "الاثنين" بأن ريال مدريد قرر الانسحاب من صفقة التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقدم ريال مدريد عرضين لضم مبابي، حيث بلغ الأول 160 مليون يورو، ووصل الثاني إلى 170 مليون يورو، إضافة إلى متغيرات بقيمة 10 ملايين يورو.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، وإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن ريال مدريد قرر الانسحاب من صفقة مبابي هذا الصيف بعد أن تخطت الساعة الخامسة مساء.

وكان ذلك الموعد الذي حدده الفريق الملكي لانتهاء صلاحية عرضه الثاني لمبابي.

وقالت الشبكة البريطانية إن من المرجح انتظار ريال مدريد حتى يناير، للتفاوض مرة أخرى مع مبابي، لكن كي ينضم اللاعب خلال صفقة مجانية خلال الصيف المقبل.

وأضافت أن ريال مدريد واثق أن مبابي سيوافق على التوقيع "للميرنغي" مبكراً في يناير المقبل.

وينتهي عقد مبابي البالغ "22 عاماً" مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري في صيف 2022، وإذا لم ينضم للريال هذا الموسم مقابل مبلغ مالي، فسينتقل إليه مجاناً عند نهاية عقده ً.

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