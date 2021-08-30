كونور: إزاحة ميسي عن صدارة «فوريس» مستحيلاً

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد كونور مكجريجور بطل الفنون القتالية، أنه سيكون من المستحيل إزاحة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن صدارة قائمة النجم الرياضي الأعلى أجراً في العالم مع نهاية عام 2022، بعد انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان لكرة القدم، مقابل 1 مليون جنيه استرليني في الأسبوع.

وسبق أن اختير الإيرلندي كونور، كأفضل أجر لنجم رياضي في العالم من قبل مجلة «فوربس» في مايو الماضي، والتي كشفت إنه كسب 180 مليون دولار (130 مليون جنيه استرليني) في العام الحالي 2021، ووقتها استقر ميسي، في المركز الثاني بدخل قدره 130 مليون دولار (94.5 مليون جنيه استرليني).

ونشر ماكجريجور، صورة لنفسه وهو يرتدي زي باريس سان جيرمان، وتفاخر أيضاً بأنه حصل على ضعف ما كسبه أسطورة التنس روجر فيدرر، وقال: «أمر مجنون، كيف استطاع هذا الفريق جمع كل هؤلاء اللاعبين الرائعين، وفي مثل هذا التتابع السريع أيضاً، وميسي يتقاضى 75 مليون دولار في السنة، وسيكون من الصعب التغلب عليه هذا العام في قائمة (فوربس) بدون قتال شرس».

والجدير بالذكر، أن قائمة «فوربس» لأعلى الرياضيين أجراً لعام 2021، يترأسها كونور بـ 180 مليون دولار، ويليه ميسي 130 مليوناً، وكريستيانو رونالدو 120، وداك بريسكوت 107.5، وليبرون جيمس 96.5، ونيمار 95، وفيدرر 90، ولويس هاميلتون 82، وتوم برادي 76، وكيفن ديورانت 75 مليون دولار.

وتم احتساب أرباح ميسي البالغة 94.5 مليون جنيه استرليني، والتي حددتها «فوربس»، قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان في وقت سابق من هذا الشهر، حيث وقع اللاعب الأرجنتيني عقداً لمدة عامين مع النادي الفرنسي بقيمة مليون جنيه استرليني أسبوعياً كراتب أساسي.

وسيكسب المهاجم البالغ من العمر 34 عاماً، حوالي 54 مليون جنيه استرليني من راتبه من باريس سان جيرمان، بحلول الوقت الذي يتم فيه تحديد قائمة فوربس التالية، لكن مجموعة الأعمال الأمريكية ستضيف أيضاً جوائز ميسي المالية إلى هذه القائمة.

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