ابن حارس ريمس في صورة تذكارية مع ميسي بطلب من الأب

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

طلب بريدراغ راغكوفيتش حارس مرمى نادي ريمس، من ليونيل ميسي، التقاط صورة مع ابنه، بعد أن ظهر النجم الأرجنتيني لأول مرة مع باريس سان جيرمان في أولى مواجهاته بالدوري الفرنسي، عندما خرج من مقاعد البدلاء ليحل محل نيمار في الدقيقة 66 من المباراة.

وتلقى ميسي، استقبالاً كبيراً من جماهير ريمس أثناء مشاركته في المباراة، بعدما انضم إلى باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال مجانية من برشلونة هذا الصيف، ولم يتمكن المهاجم من تسجيل أول هدف له، ولكن كانت هناك إثارة كبيرة في حضوره، واستقبله المشجعون بحرارة.

وبينما لم يكن ميسي في قائمة الهدافين، كان هدف ريال مدريد المستقبلي كيليان مبابي، يسجل هدفين ليمنح باريس سان جيرمان الفوز 2-0، ويحقق الفريق العلامة الكاملة من أربع مباريات، ويتصدر الدوري الفرنسي في فترة التوقف الدولي.

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