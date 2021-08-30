ميسي يشارك بديلاً في مباراته الأولى مع سان جرمان أمام رينس بالدوري الفرنسي

المصدر: أ ف ب

شارك الوافد الجديد النجم الارجنتيني ليونيل ميسي للمرة الأولى بقميص ناديه باريس سان جرمان في الدوري الفرنسي لكرة القدم عقب دخوله بديلاً في الدقيقة 66 للبرازيلي نيمار أمام مضيفه رينس، ضمن منافسات المرحلة الرابعة أمس الأحد.

ودخل نجم برشلونة الإسباني السابق تحت وابل من التصفيق من جماهير ملعب "أوغوست-ديلون"، بعد 3 دقائق من الهدف الثاني الشخصي للمهاجم كيليان مبابي الساعي للمغادرة إلى ريال مدريد الإسباني.

وتأتي مشاركة ميسي الاولى بعد ثلاثة أسابيع من انضمامه الى سان جرمان قادماً من برشلونة. وهي المباراة الأولى لميسي منذ اللقاء الأخير الذي انتهى بفوز منتخب الأرجنتيني بلقب كوبا أمريكا على حساب البرازيل المضيفة بنتيجة 1-صفر في 11 تموز/يوليو الماضي، أي قبل حوالى سبعة أسابيع.

وتابع المباراة من المدرجات حوالى 21 ألف مشجّع، ورافق دخول ميسي الى ارض الملعب تصفيق حار وهتافات كبيرة للنجم الأرجنتيني.

وسينتقل ميسي بعد المباراة للدفاع عن ألون منتخب بلاده والذي يستعد لمواجهة فنزويلا والبرازيل وبوليفيا ضمن تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

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