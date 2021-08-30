ميركاتو أوروبي جنوني

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تعيش جماهير كرة القدم الأوروبية، أجواءً صيفية مثيرة مع صفقات صيفية مجنونة يتوقع معها أن تتغير موازين القوى في مسابقات القارة العجوز قبل نهاية الميركاتو الصيفي غداً، بفعل انتقال الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، والمخضرم الإسباني سيرجيو راموس، من الدوري الإسباني إلى نظيره الفرنسي، والمهاجمين البلجيكي روميلو لوكاكو، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، من الدوري الإيطالي إلى الدوري الإنجليزي، وتتبقى الإثارة قائمة بالغموض المحيط حول الوجهة المتوقعة للنجم الفرنسي كيليان مبابي.

ميسي وراموس

جاء رحيل راموس من الكرة الإسبانية، متوقعاً ، ليستقر في باريس سان جيرمان، ولكن الذي لم يكن متوقعاً خروج ميسي من برشلونة، وكان انتقال ميسي إلى سان جيرمان صادما أيضا لمواطنه سيرجيو أغويرو الذي انضم إلى برشلونة بعقد حر قادما من مانشيستر سيتي وكان يحلم باللعب إلى جوار مواطنه.

ونجح سان جيرمان أيضا في التعاقد مع المغربي أشرف حكيمي قادما من إنتر ميلانو وكذلك حارس مرمى منتخب إيطاليا ونادي أي سي ميلان جيانلويجي دوناروما.

بالتأكيد انتقال ميسي وراموس، إلى الدوري الفرنسي، سيفقد الدوري الإسباني الكثير من جماهيره وإثارته، بعدما سبقهم بالخروج الكثير من النجوم، مثل نيمار ورونالدو، بل يتوقع الجميع ازدياد شعبية الدوري الفرنسي بشكل عام، وباريس سان جيرمان بشكل خاص، مع وجود الثلاثي ميسي ونيمار وراموس، إضافة إلى مبابي إذا نجحت إدارة النادي في إقناعه بالبقاء.

رونالدو ولوكاكو

نجح الدوري الإنجليزي كذلك، في سحب البساط من تحت أقدام الدوري الإسباني، وبات منافساً بقوة على جذب جماهير الكرة العالمية، بعدما تمكن من استقطاب روميلو لوكاكو وكريستيانو رونالدو، من الدوري الإيطالي، ليلعب الأول في صفوف تشيلسي، والثاني يعود لقيادة هجوم مانشستر يوناتيد، والذي شهد بداية بريق نجوميته، وهو ما ترجمته ارتفاع «المان يونايتد» في البورصة العالمية.

وكان النادي الإنجليزي تعاقد أيضا مع الفرنسي فاران قادما من ريال مدريد الذي تعاقد مع النمساوي ديفيد ألبا بعقد حر من بايرن ميونيخ.

ويجمع الكثيرون، على أن الدوري الإنجليزي، سيكون «نمبر وان» عالمياً، بعدما تحول إلى أرض لأكثر النجوم شعبية في العالم، ومنهم «الفرعون المصري» محمد صلاح لاعب ليفربول، والذي ينال الكثير من الدعم والمساندة من الجمهور العربي، وبات السؤال القوي المطروح في أوساط المهتمين بكرة القدم، من يفوز بالحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.. رونالدو أم لوكاكو أم صلاح أم هاري كين مهاجم توتنهام، والفائز بآخر نسخة من الجائزة؟

مبابي وصلاح

تتبقى إثارة الصفقات الصيفية قائمة، مع عدم تحديد النجم الفرنسي مبابي، لوجهته المقبلة، إذ لا تزال وجهة اللاعب غير محددة، ووسط العديد من الأنباء المتضاربة التي تربط بينه وبين رغبته بعدم البقاء مع ناديه باريس سان جيرمان، ووجود مفاوضات قوية تؤكد اقترابه من الانتقال إلى ريال مدريد، فيما يبدو محمد صلاح، مستقراً مع ليفربول، مع رغبة مشتركة بين اللاعب والنادي الإنجليزي على اتفاق بالتجديد، ولكن ينتظر فقط الاستقرار على قيمة وتفاصيل التعاقد الجديد، ويبدو الطرفان غير متعجلين في إتمام الاتفاق، مع بقاء عامين في عقد اللاعب الذي يعيش حالة من التألق والإبداع الكروي مع «الريدز».

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