مانشستر سيتي يعرض تمثالي كومباني وسيلفا

المصدر: مانشستر - البيان الرياضي

كشف نادي مانشستر سيتي لكرة القدم أمس وللمرة الأولى النقاب عن تمثالين جديدين في استاد الاتحاد لاثنين من أساطير النادي هما البلجيكي فينسينت كومباني والإسباني ديفيد سيلفا، وأتاح النادي الفرصة لجمهوره في مختلف أنحاء العالم لمشاهدة هذه التماثيل من خلال فيديو خاص بهذه المناسبة.

تم إنشاء هذه التماثيل الكبيرة التي تم وضعها في الجانب الشرقي من استاد الاتحاد من قبل النحات آندي سكوت باستخدام آلاف القطع الملحومة من الفولاذ المجلفن، وستتم إضاءة هذه التماثيل الرائعة بأضواء زرقاء في المساء.

وتهدف فكرة إنشاء هذه التماثيل إلى تذكير جماهير نادي مانشستر سيتي بالدور الأساسي الذي لعبه كل من كومباني وسيلفا في تحقيق الكثير من البطولات والنجاحات والإنجازات في واحدة من أكثر المراحل التاريخية تميزاً في تاريخ النادي الممتد لنحو 127 عاماً.

وبمناسبة الكشف عن التماثيل الجديدة في استاد الاتحاد، قال خلدون خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي لكرة القدم: «أتمنى أن تعيد هذه التماثيل للجماهير ذكرياتهم للحظات الاستثنائية التي سجلها هذان النجمان خلال السنوات العشر الماضية».

وأضاف: «تتجسد مهارة أندي في إبراز قوة ومرونة ديفيد وفينسينت من خلال تقنيات الفن المعاصر واستخدامه للمواد الصناعية، مما جعل أعماله الفنية تتوافق مع أسلوب وجوهر مانشستر سيتي. وجاري العمل على تمثال سيرجيو أجويرو ونتطلع إلى تكريم إرثه في العام المقبل، وتذكير الأجيال القادمة بعصر السيتي الذي كان هؤلاء الرجال الثلاثة جزءاً لا يتجزأ منه».

مفاجأة

وقال اللاعب البلجيكي فينسينت كومباني، القائد السابق لفريق مانشستر سيتي: «لم أكن أتوقع أن يتم تكريمي من قبل هذا النادي العظيم بهذه الطريقة. وبما أن زوجتي من مدينة مانشستر، وأطفالي ولدوا في هذه المدينة، سيكون لديهم الآن شيء يذكرهم على الدوام بما حققه والدهم في عالم كرة القدم، وهو شيء لا يمكنني وصفه». وأضاف: «تفاجأت للغاية بحجم التمثال عندما شاهدته للمرة الأولى، إنه أمر يعني الكثير لي».

وقال الإسباني ديفيد سيلفا: «تغيرت حياتي بشكل كبير خلال فترة تواجدي مع مانشستر سيتي، وأنا فخور للغاية بالإنجازات التي حققناها خلال السنوات الماضية، وسعيد جداً بهذا التكريم الرائع»، وتابع بالقول: «شعرت بإحساس مميز عندما رأيت التمثال لأول مرة، وقلت لنفسي إنه يشبهني للغاية ويجسد الطريقة التي أحب أن ألعب بها، وأعجبني الوضع الذي اختاره النحات فهو يذكرني حقاً بتلك الأوقات التي كنت ألعب فيها على أرض الملعب وتلك اللحظات التي كنت أبحث فيها عن المهاجمين لتمرير الكرة إليهم».

وقال النحات آندي سكوت: «أنا سعيد للغاية بمشاركتي في هذا المشروع المميز والذي يعني الكثير لجمهور نادي مانشستر سيتي، وتشعرهم بالسعادة والفخر بناديهم المفضل». وأضاف: «آمل أن يستمتع مشجعو مانشستر سيتي بهذه الأعمال الفنية التي تجسد تقديرنا لهؤلاء اللاعبين الذي تحولوا إلى أساطير في عالم كرة القدم، وأنا فخور بتكليفي بهذه المهمة ولهذا بذلت قصارى جهدي لتخليد إنجازاتهم».

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