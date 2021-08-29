«السماوي» يزلزل «المدفعجية» بخماسية

المصدر: مانشستر- وكالات

ضاعف مانشستر سيتي من محنة ضيفه أرسنال، وفاز عليه بنتيجة كبيرة 5 /‏‏ صفر، أمس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وكانت النتيجة الكبيرة بمثابة زلزال لفريق «المدفعجية»، الذي تلقى الهزيمة الثالثة على التوالي الموسم الحالي، ليحتل المركز العشرين الأخير من دون رصيد من النقاط، ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب في انتظار نهاية باقي منافسات الجولة،

تقدم «القمر السماوي» عن طريق إيلكاي جوندوجان في الدقيقة السابعة، قبل أن يسجل فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة 12، وفي الدقيقة 43 أضاف جابرييل خيسوس الهدف الثالث لسيتي، واأحرز رودريغو هيرنانديز الهدف الرابع في الدقيقة 53، واختتم فيران توريس مهرجان الأهداف، في الدقيقة 84 بتسجيله الهدف الثاني له، والخامس لفريقه.

وأثبت لاعبو الإسباني بيب غوارديولا أنهم قادرون على إيجاد طريقهم بسهولة إلى الشباك حتى بغياب البلجيكي كيفن دي بروين المصاب، في مسعاهم للدفاع عن لقب الدوري، وتكرار الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان سيتي استعاد توازنه في المرحلة الثانية، عندما دك شباك نوريتش سيتي بخماسية نظيفة، بعد أن خسر مباراته الافتتاحية ضد توتنهام صفر- 1.

وواصل أرسنال أداءه الكارثي بعد سقوطه في مباراته الافتتاحية أمام برنتفورد الصاعد هذا الموسم إلى مصاف أندية الدرجة الممتازة صفر-2، ثم سقط على أرضه أمام جاره تشلسي بالنتيجة ذاتها، أعقب ذلك بفوز معنوي على وست بروميتش ألبيون بسداسية نظيفة منتصف الأسبوع الحالي في الدور الأول من كأس الرابطة كان يأمل أن يحمله معه إلى المباراة على ملعب الاتحاد.

وتفوق غوارديولا للمرة الرابعة في الدوري على المدرب أرتيتا مساعده السابق في سيتي قبل مغادرته لتدريب أرسنال في ديسمبر 2019.

وحافظ سيتي على سجله الرائع أمام أرسنال في «البريميرليغ،» إذ لم يخسر للمباراة الثانية عشرة توالياً، بينها 10 انتصارات، تسعة منها على التوالي، إذ تعود آخر خسارة إلى ديسمبر 2015.

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