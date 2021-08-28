مشجع يحرق قميص رونالدو

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

قام مشجع كرة قدم غاضب، بحرق قميص كريستيانو رونالدو، والذي كان يرتديه النجم البرتغالي عندما كان لاعباً في مانشستر يونايتد، بعد علمه بانتقاله إلى مانشستر سيتي، قبل أن يحول رونالدو مساره ويعود إلى أولد ترافورد.

وجاء تصرف مشجع اليونايتد الغاضب، تعبيراً عما كان يشعر به مشجعو «المان يونايتد»، بعدما بدا أن لاعبهم السابق مستعد للانضمام إلى غريمهم التقليدي مانشستر سيتي قادماً من يوفنتوس الإيطالي، قبل أن يتحول الغضب إلى احتفالات، عقب التحول الدراماتيكي للأحداث، بانسحاب سيتي من السباق أمس الجمعة، مما سمح ليونايتد بالانقضاض لإعادة توقيع نجمه السابق في واحد من أكثر الأيام زوبعة في تاريخ الانتقالات.

وكان يونايتد، قد أعلن عن الصفقة ظهر أمس، ليعيد إلى صفوفه نجمه رونالدو، والذي كانت بدايته مع يونايتد بين عامي 2003 و2009، وحقق وقتها نجاحاً كبيراً، وشهدت مسيرته مع «المان يونايتد»، تسجيل 118 هدفاً في 292 مباراة، وفاز بدوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى ثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة الأندية مرتين وكأس العالم للأندية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز