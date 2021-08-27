مواجهات ساخنة في «أبطال أوروبا» وحرب النجوم بين سيتي وسان جرمان

المصدر: إسطنبول - وكالات

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2021 /‏‏‏ 2022، والتي أجريت أمس في إسطنبول عن وقوع مانشستر سيتي مع باريس سان جرمان في المجموعة الأولى.

في إعادة للمواجهة النارية بينهما في نصف نهائي الموسم الماضي الذي حسمه رجال الإسباني غوارديولا، وستكون المباراة بمثابة «حرب نجوم» بين «القمر السماوي» المدجج بالكبار وميسى ورفاقه في النادي الباريسي، وضمت المجموعة نفسها لايبزيغ «ألمانيا»، كلوب بروج «بلجيكا».

وتشهد المجموعة الخامسة مواجهة نارية بمذاق مختلف بين برشلونة «إسبانيا» وبايرن ميونيخ «ألمانيا»، ويلعب معهما بنفيكا «البرتغال»، ودينامو كييف «أوكرانيا»، فيما وقع أتلتيكو مدريد بطل «الليغا» مع ليفربول في المجموعة الثانية، مع بورتو «البرتغال»، وميلان «إيطاليا»، وضمت المجموعة الثالثة سبورتينغ «البرتغال»، بوروسيا دورتموند «ألمانيا»، أياكس أمستردام «هولندا»، وبشيكتاش «تركيا».

وجاء ريال مدريد «إسبانيا»، مع إنتر «إيطاليا»، وشاختار دانييتسك «أوكرانيا»، وشريف تيراسبول «مولدافيا»، وضمت المجموعة السادسة فياريال «إسبانيا»، ومانشستر يونايتد «إنجلترا»، وأتالانتا «إيطاليا»، ويونغ بويز «سويسرا»، والسابعة ليل «فرنسا»، وإشبيلية «إسبانيا»، وسالزبيرغ «النمسا»، وفولفسبورغ «ألمانيا»، والثامنة تشلسي «إنجلترا»، ويوفنتوس «إيطاليا»، وزينيت سان بطرسبرغ «روسيا»، ومالمو «السويد».

وتقام الجولة الأولى للبطولة يومي 14 و15 سبتمبر المقبل، والثانية: 28 و29 منه، ومن المقرر أن يستضيف استاد سان بطرسبرج في روسيا المباراة النهائية للبطولة في 28 مايو 2022.

الأفضل

من ناحية أخرى، فاز الإيطالي جورجينهو لاعب تشيلسي بجائزة أفضل لاعب في أوروبا بالموسم الماضي بعدما توج مع فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

كما ساهم بقدر كبير في فوز منتخب بلاده بلقب كأس أمم أوروبا «يورو 2020»، وفازت أليكسيا بوتيلاس نجمة برشلونة، والمتوجة مع فريقها بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا، وفاز السنغالي إدوارد ميندي «تشيلسي» بجائزة أفضل حارس وساندرا بانيوس «برشلونة» بجائزة أفضل حارسة مرمى.

ونال الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي، والمتوج مع فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا، بجائزة أفضل مدرب لفرق الرجال، والإسباني لويس كورتيس بجائزة أفضل مدرب كرة نسائية.

وفاز النرويجي إيرلنج هالاند نجم بوروسيا دورتموند الألماني بجائزة أفضل مهاجم، وجيني هيرموسو «برشلونة» بجائزة أفضل مهاجمة، والفرنسي نجولو كانتي «تشيلسي» بجائزة أفضل لاعب خط وسط، وأليكسيا بوتيلاس «برشلونة» بجائزة أفضل لاعبة بالمركز نفسه، والبرتغالي روبن دياز «مانشستر سيتي» بجائزة أفضل مدافع، وإيريني باريديس «سان جرمان» بجائزة أفضل مدافعة.

قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بتكريم الجهاز الطبي لمنتخب الدنمارك لدوره في إنقاذ حياة كريستيان إريكسن نجم الفريق ببطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

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