الانتصار 100 طموح هاميلتون في «بلجيكا الكبرى»

المصدر: (بلجيكا- أ ف ب)

تعود محركات سيارات فورمولا واحد إلى الهدير، من خلال سباق جائزة بلجيكا الكبرى الأحد المقبل على حلبة سبا فرانكورشان، المرحلة الثانية عشرة من بطولة العالم، ويسعى البريطاني لويس هاميلتون إلى تحقيق انتصاره رقم 100 في مسيرته، في حين يأمل منافسه الهولندي ماكس فيرستابن في استعادة توازنه بعد نتيجتين مخيبتين.

وكان فيرستابن (ريد بول) يتصدر بفارق 33 نقطة عن هاميلتون (مرسيدس)، لكن الأخير قلب الطاولة في السباقين الأخيرين في إنجلترا والمجر، ليتقدم على منافسه بفارق 8 نقاط بعد أن خرج الهولندي من السباق الأول، وحل عاشراً في الثاني، ويدرك فيرستابن أنه يتعين عليه تدارك الموقف إذا ما أراد الاحتفاظ بأمل التتويج بطلاً للعالم للمرة الأولى في مسيرته.

ولم يحقق فيرستابن الفوز على حلبة سبا فرانكورشان من قبل رغم أنه يعتبرها المفضلة لديه، وكانت أفضل نتيجة له احتلاله المركز الثالث، في حين توج هاميلتون بطلاً فيها أربع مرات.

وقال فيرستابن: أتطلع قدماً للعودة إلى المنافسة وحلبة سبا هي المفضلة لي، والقيادة عليها أمر ممتع نظراً للسرعة العالية في بعض الأماكن والتغييرات في الارتفاعات على أرضية الحلبة.

تجديد

من ناحية أخرى أعلن فريق ألبين المُشارك في بطولة العالم لفورمولا واحد أنّه جدد عقد السائق الإسباني فرناندو ألونسو حتى العام 2022.

وجاء في بيان الفريق الفرنسي: «يعيد فريق ألبين وفرناندو ألونسو تأكيد شراكتهما لموسم 2022 من بطولة العالم لفورمولا 1».

وقبيل جائزة بلجيكا الكبرى يحمل ألونسو في سجلاته 323 مشاركة بسباقات فورمولا واحد، من بينها 32 انتصاراً، وصعد إلى منصة التتويج 97 مرة.

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