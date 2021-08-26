تأهل سالزبورج وشريف تيراسبول وشاختار لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

المصدر: وكالات

أسفر إياب الدور الأخير من تصفيات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عن تأهل سالزبورغ وشريف تيراسبول وشاختار دونيتسك إلى دور المجموعات أمس الأربعاء.

وتغلب سالزبورج 4-2 على بروندبي الدنمركي، حيث تقدم الفريق 2-صفر في أول عشر دقائق في مباراة العودة قبل أن يقلص أصحاب الأرض الفارق.

وأصبح شريف تيراسبول أول فريق من مولدوفا يبلغ دور المجموعات في أبرز بطولة أوروبية للأندية بعد تعادله سلبيا على ملعب دينامو زغرب، ليحقق انتصارا مفاجئا 3-صفر في مباراتي الذهاب والعودة على بطل كرواتيا.

وأكمل شاختار دونتيسك الأوكراني عقد المتأهلين عقب تعادله مع ضيفه موناكو الفرنسي 2 / 2.

وكان شاختار دونتيسك قد فاز ذهابا في موناكو بنتيجة 1 /صفر، ليتأهل إلى دور المجموعات متفوقا بنتيجة 3 / 2 في مجموع المباراتين.

وتقدم موناكو بهدفين في الدقيقتين 18 و39 عن طريق هدافه وسام بن يدر،لكن مارلوس سجل هدف تقليص الفارق لشاختار في الدقيقة 74، ليحتكم الفريقين إلى شوطين إضافيين.

وفي الشوط الإضافي الإضافي الثاني وبالتحديد في الدقيقة 114 سجل روبن أجويلار لاعب موناكو هدفا بالخطأ في مرمى فريقه ليمنح شاختار بطاقة العبور للمجموعات.

وبذلك أكمل شاختار دونتيسك عقد المتأهلين لهذا الدور، إلى جانب أندية بنفيكا البرتغالي ومالمو السويدي ويانج بويز السويسري وريد بول سالزبورج النمساوي وشيريف تيراسبول المولودوفي.

وتقام قرعة دور المجموعات من المسابقة الأعرق في القارة العجوز، اليوم الخميس في العاصمة التركية اسطنبول.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز