160 مليوناً لا تكفي لانتقال مبابي للريال

المصدر: باريس - أ ف ب

فتح العرض الأولي لريال مدريد الإسباني من أجل التعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي مقابل 160 مليون يورو، بحسب الصحف الأوروبية، الباب أمام ملف مستقبل نجم باريس سان جرمان الذي يعد بتطورات جديدة قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية نهاية الشهر الجاري، رغم اعتبار نادي باريس العرض «غير كافٍ».

وقدّم ريال مدريد عرضاً مبدئياً بقيمة 160 مليون يورو، بحسب ما أفادت وسائل إعلام فرنسية وإسبانية أمس.

ورفض سان جرمان عرض ريال مدريد بحسب مديره الرياضي البرازيلي ليوناردو، معتبراً أن صفقة 160 مليون يورو «غير كافية»، ومذكّراً أن نادي العاصمة الفرنسية يتمنى «الاحتفاظ» بلاعبه.

وقال ليوناردو لوسائل إعلام: «كان موقفنا دوماً الاحتفاظ بكيليان وتجديد عقده ولن نجبره على البقاء»، واصفاً تصرف النادي الملكي بـ«غير المحترم، خاطئ وغير قانوني».

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