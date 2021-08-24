ميسي.. جسد في باريس وعين على ما وراء الأطلسي

المصدر: البيان

بدأ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، جناح الفريق الأول لكرة القدم الجديد بنادي باريس سان جيرمان، والمنضم إليه مؤخرا من فريق برشلونة الإسباني، التخطيط على الفور لمرحلة ما بعد المارد الباريسي رغم عدم مشاركته بعد في المباريات الرسمية.

ويقوم ميسي في الوقت الحالي بالتدريب من أجل استعادة لياقته البدنية، بعد إجازة طويلة عقب الفوز ببطولة كوبا أمريكا مع الأرجنتين في يوليو الماضي.

وانتقل الأرجنتيني الدولي إلى باريس سان جيرمان بعدما فشل برشلونة في تسجيله رسميًا في قائمته، بسبب قواعد الرواتب السنوية من قبل الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة (آس) البريطانية أن ميسي الحاصل على جائزة الكرة الذهبية 6 مرات – الرقم الأعلى من نوعه للاعب كرة قدم في العالم- يخطط لما هو أبعد من باريس سان جيرمان، حيث وقع على عقد لمدة عامين حتى يونيو 2023 مع سنة إضافية اختيارية.

وتوقعت الصحيفة ما سيفعله ليونيل ميسي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، مشيرة إلى أن نجم هجوم وقائد منتخب التانغو يدخل بالفعل في محادثات مع نادي إنتر ميامي للانتقال إلى صفوفه من خلال مالكه، ديفيد بيكهام.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها الصحافة الأوروبية عن إمكانية انتقال ميسي إلى الدوري الأمريكي، خاصة وأن عائلته تحب التواجد في ميامي وقضوا معًا جزءا من إجازة الصيف الحالي هناك.

واشترى ميسي العديد من الشقق الفاخرة في ميامي قبل عامين، في إشارة إلى رغبته بالتواجد هناك بالمستقبل، وبدأ يتخذ به خطوات جدية مثل التفاوض مع إنتر ميامي.

كان ديفيد بيكهام، أسطورة الكرة الإنجليزية ومالك إنتر ميامي، قد أكد أكثر من مرة أن رغبة ناديه هي التعاقد مع أفضل لاعبي الكرة حول العالم.

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