تعليق مباراة نيس ومرسيليا نهائياً بعد اقتحام الجماهير أرض الملعب

المصدر: أ ف ب

عُلقت مباراة نيس وضيفه مرسيليا نهائيًا بعد قرابة ساعة ونصف من توقفها على خلفية اقتحام جماهير نيس أرض الملعب ومواجهة لاعب الخصم ديميتري باييت قبل وقوع اشتباكات، في ختام المرحلة الثالثة من الدوري المحلي لكرة القدم أمس الأحد.

وأوقف الحكم المباراة بين الجارين على سواحل الريفييرا بعدما اقتحم عدد من مشجعي نيس أرض الملعب في الدقيقة 75، عندما رمى لاعب مرسيليا باييت نحو المدرجات واحدة من الزجاجات البلاستيكية التي كانت ترمى عليه في كل مرة ينفذ ضربة ركنية.

أشعل ذلك غضب جماهير أصحاب الأرض، ما أدى إلى نزول البعض منهم الى أرض الملعب لمهاجمة باييت، ما دفع الحكم الى توقيف اللقاء وإرسال اللاعبين الى غرف تبديل الملابس.

وافق نيس على العودة الى أرض الملعب مقابل رفض مرسيليا، ما أدى الى تعليق المباراة نهائيًا. وكانت النتيجة تشير الى تفوق أصحاب الأرض بهدف دون رد قبل التوقف.

سقط باييت أرضًا بعد أن أصابته إحدى الزجاجات قبل أن ينهض ويرميها نحو المدرجات. توجه زميلاه الإسباني ألفارو غونزاليس وماتيو غيندوزي نحو المدرج الذي رميت منه الزجاجة لمخاطبة الجماهير، قبل أن يتوجه إليهم أيضًا البرازيلي دانتي قائد نيس لمحاولة تهدئتهم.

حاول رجال الأمن ذوو السترات الصفراء صد الجماهير، لكن وقعت اشتباكات بالأيادي وشجار في أماكن مختلفة من الملعب بين لاعبي الفريقين والمشجعين والعاملين.

وبدا المدرب الأرجنتيني لمرسيليا خورخي سامباولي غاضبًا ويحاول الاشتباك مع أحدهم وحاول زملاؤه في الجهاز الفني إبعاده.

وقبل صافرة البداية، دخل لاعب نيس السابق كيفن أنان أرض الملعب على الكرسي المتحرك وسط تصفيق الجماهير واللاعبين. كان قد أصيب بشلل جزئي في حادث سيارة أنهى مسيرته في عام 2013.

وكانت النتيجة تشير الى تفوق نيس بهدف دون رد قبل التوقف سجله الدنماركي كاسبر دولبرغ بصدره من أمام المرمى إثر عرضية من البديل السويسري جوردان لوتومبا الذي وصلته الكرة من الجزائري هشام بوداوي بعد أن افتكها من الخصم في منتصف الملعب (49).

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