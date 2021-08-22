خالد المدفع: استضافة الإمارات لآسيوية الملاكمة تعزز جهود التعافي من الجائحة

المصدر: وام

أكد خالد عيسى المدفع، الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة إن دولة الامارات تمكنت بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة ونهجها الاستشرافي، من التعافي سريعا من تداعيات فيروس /كوفيد-19/ على قطاعاتها الرئيسية، مشيرا إلى أن استضافة بطولة آسيا للشباب والناشئين للملاكمة، تعد اعترافاً عالمياً جديداً على مكانتها الرائدة على مستوى العالم وشهادة ثقة مهمة لإجراءاتها وبروتوكولاتها الطبية لوقاية المجتمع والزائرين، و دليل واضح على جاهزيتها وتطور بنيتها التحتية التي تجعلها قادرة على استضافة أكبر الفعاليات الرياضية على مستوى العالم.

وأضاف:"مشاركتنا في هذه البطولة القارية بأكبر بعثة لدولة الإمارات دليل على أننا نسير بالاتجاه الصحيح لتطوير الرياضات والألعاب الفردية بالتعاون مع مختلف الاتحادات الرياضية على مستوى الدولة، كجزء من رؤيتنا الاستراتيجية الرامية إلى المساهمة في تأهيل جيل من الرياضيين المتميزين والقادرين على المنافسة والتفوق وحصد الألقاب وتحقيق الإنجازات وتمثيل الدولة في جميع المنافسات والبطولات على مستوى العالم".

جاءت تلك التصريحات على هامش حضوره لحفل افتتاح البطولة، الذي كان بسيطا.

وفي شأن متصل عقد سعادة انس العتيبة رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي الدولي اجتماعا مهما مع السيدة مارينا ني مندوبة الاتحاد الدولي، بحضور حسن الحمادي مدير البطولة، ورؤساء الوفود الرسمية ومسؤولي اللجنة المنظمة للبطولة، أشاد خلاله بالدعم اللوجستي والمادي الذي يقدمه الاتحاد الدولي للبطولات الآسيويه، وجهودهم في انجاح البطولة مثمناً هذا التعاون في سبيل الارتقاء برياضة الملاكمة في آسيا.

ومن جانبها اعربت مارينا ني عن تقديرها لدور الإمارات في تطوير اللعبة بالقارة الصفراء، وفي قيادة الجهود الدولية بالقارة للتعافي من جائحة كورونا، وذلك من خلال استضافة كل بطولات القارة في عام 2021، سواء للرجال والسيدات في مايو الماضي، أو الناشئين والشباب في أغسطس الجاري، كما أشادت بالمنشآت والتنظيم الاحترافي وحفل الافتتاح.

وفي أبرز النتائج للأدوار التمهيدية فاز لاعب طاجيكستان زويدوف بوزن 48 كيلوجرام، والقيرغيزي ديربيك بوزن 54 كيلوجرام، والعراقي اسحاق جعفر بوزن 51 كيلوجرام، وبنفس الوزن فاز الأوزبكي احمدوف، والهندي جونكثام.

وفي وزن 75 كيلوجرام فاز الإيراني فاردين كاليفالو، والهندي ديباك والكازاخي أليسكروف، وفي وزن 86 كيلوجرام فاز الكازاخي موكاتاييفو ديوربيك. وفي وزن 92 كيلوجرام فاز الهندي لورا والايراني جاشناني مهدي.

من جهة اخرى يلتقي لاعب الامارات عبد الله فهد الشحي في نزال قوي مع الطاجيكي فازيلوف بوزن 46 كيلوغرام، ويلعب الاماراتي محمد ماجد الخضيري مع الطاجيكي اكساموف بوزن 52 كيلوجرام، ويلعب الاماراتي هلال محمد النقبي مع الاوزبكي نوركوسيموف بينما في وزن 57 كيلوجرام، وسيلعب الاماراتي منصور خالد مع الهندي انشيل، وفي وزن 60 كيلوجرام يلعب الاماراتي عبد العزيز حماد مع الايراني راكاني، وتختتم لفاءات لاعبي الامارات عندما يلعب جاسم محمد النقبي مع الكويتي صالح الهاجري.

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