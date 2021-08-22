ديباي ينقذ برشلونة من الخسارة أمام اتلتيك بلباو

المصدر: أ ف ب

أنقذ الجناح الهولندي ممفيس ديباي المنتقل في صفقة حرة من ليون الفرنسي في سوق الانتقالات الصيفية، فريقه برشلونة من الخسارة بتسجيله هدف التعادل 1-1 في مرمى اتلتيك بلباو قبل نهاية المباراة بربع ساعة في المرحلة الثانية من بطولة إسبانيا لكرة القدم السبت.

وتصدر برشلونة الترتيب موقتا برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف أمام مايوركا وفالنسيا.

على ملعب سان ماميس في بلاد الباسك، قرر مدرب برشلونة الهولندي رونالد كومان اللعب بالتشكيلة ذاتها التي خاضت المباراة الافتتاحية ضد ريال سوسييداد (4-2).

ضغط الفريق الباسكي بقوة في مطلع المباراة على نظيره الكاتالوني لكن الفرصة الحقيقة الاولى كانت لبرشلونة عندما توغل جناحه الهولندي ممفيس ديباي على الجهة اليمنى ومرر كرة عرضية ماكرة داخل المنطقة فشل المهاجم الدنماركي مارتن براثوايت في متابعتها داخل الشباك والمرمى مشرع أمامه (7).

ثم جاء دور اتلتيك بلباو لتهديد مرمى برشلونة عندما سدد اوهيان سانسيت كرة قوية ارتطمت بالعارضة (11).

وانبرى ديباي لركلة حرة مباشرة لكن حارس بلباو خولن اغيريسابالا تصدى لها بسهولة (24).

واصيب قطب دفاع برشلونة المخضرم جيرار بيكيه في ربلة الساق ولم يكمل المباراة فدخل بدلا منه رونالدو اروخو بعد مرور نصف ساعة.

وفي مطلع الشوط الثاني اثمر ضغط اصحاب الارض هدفا اول بواسطة كرة رأسية قوية سددها اينيغو مارتينيس في شباك الحارس نيتو مستغلا ركلة ركينة رفعها ايكر مونايين.

ورمى برشلونة بكل ثقله لإدراك التعادل وزج كومان بسيرجي روبرتو والنمسوي يوسف ديمير بدلا من براثوايت وبدري.

وبالفعل نجح الفريق الكاتالوني في ادراك التعادل عندما انتزع بوسكيتس كرة في منتصف الملعب ومررها باتجاه ديباي الذي سيطر عليها قبل ان يطلقها على الطاير في شباك بلباو مفتتحا رصيده من الاهداف مع فريقه الجديد في الدوري المحلي (75).

وفي الثواني الاخيرة، طرد الحكم مدافع برشلونة اريك غارسيا لمخاشنته نيكو وليامس على مشارف المنطقة واحتسب ركلة حرة مباشر لم تسفر عن شيء.

وكان الفريقان يلتقيان للمرة الرابعة هذا العام بعد لقائهما ذهابا وايابا في الدوري المحلي وفي نهائي كأس اسبانيا.

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