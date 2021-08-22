أليغري: رونالدو لن يترك «السيدة العجوز»

المصدر: (روما - أ ف ب)

أعلن الإيطالي ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس أنه تلقى تأكيدات من نجم الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن بقائه في صفوف «السيدة العجوز»، في خضم الشائعات المتواصلة حيال انتقاله وقال أليغري: «أخبرني رونالدو أنه مستمر معنا، قرأت الشائعات، لكن لم يكن هناك أي رغبة من جانبه لمغادرة يوفنتوس». وكان النجم البرتغالي هداف الموسم الماضي في إيطاليا (29 هدفاً) غاب عن آخر مباراة تحضيرية أمام شباب الفريق. ونشر رونالدو نفسه رسالة طويلة الأسبوع الحالي ينفي فيها احتمالية عودته إلى ريال مدريد.

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