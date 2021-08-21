محمد صلاح الأغلى في ليفربول

المصدر: لندن - أ ف ب

يستعد نادي ليفربول للدخول في مفاوضات مع مهاجمه المصري محمد صلاح لتجديد عقده، بعد نجاحه في تجديد عقود قلب دفاعه الهولندي فيرجيل فان دايك وحارسه البرازيلي أليسون بيكر ولاعب وسطه البرازيلي الآخر فابينيو، وذكر موقع «ذي أثلتيك»، بأن ليفربول سيجعل من صلاح «29 عاماً» اللاعب الأعلى دخلاً في تاريخ النادي، والأغلى بين اللاعبين الحاليين، مشيراً إلى أن صلاح الذي ينتهي عقده في 30 يونيو 2023، يتقاضى حالياً 200 ألف جنيه أسبوعياً (نحو 270 ألف دولار).

وأضاف الموقع إن تجديد عقد صلاح بات «أولوية» إلى ليفربول الذي يريد إتمام هذا الأمر قبل الانتقال لتجديد عقد المهاجم السنغالي ساديو مانيه والظهير الأيسر الاسكتلندي أندي روبرتسون.

ومنذ انتقاله من روما الإيطالي إلى ليفربول في يونيو 2017، خاض صلاح 146 مباراة في صفوف الفريق بالدوري الإنجليزي وسجل 96 هدفاً، فيما بلغ عدد مبارياته في مختلف المسابقات 204 مباريات سجل خلالها 126 هدفاً.

ويحمل محمد صلاح أرقاماً قياسية عدة، أبرزها تسجيله أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد في الدوري الإنجليزي برصيد 32 هدفاً موسم 2017 - 2018، علماً أن الرقم القياسي السابق (31 هدفاً) كان في حوزة 3 لاعبين وهم الأوروغوياني لويس سواريز والبرتغالي كريستيانو رونالدو وآلن شيرر، وساهم صلاح في قيادة فريقه إلى إحراز لقب بطل الدوري المحلي موسم 2019 - 2020، للمرة الأولى منذ عام 1990، كما قاده للفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2019، متغلباً على مواطنه توتنهام 2 - صفر بينهما هدف لصلاح من ركلة جزاء.

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